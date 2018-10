L’Halloween au coin de votre rue à Saint-Laurent

Les Laurentiens rivalisent d’imagination pour décorer leurs maisons pour l’Halloween. Citrouilles, araignées et monstres sont déjà en place en prévision de la collecte de bonbons du 31 octobre. Et vous? Partagez vos photos sur la page Facebook @NouvellesSaintLaurent ou à nouvellessaint-laurent@metromedia.ca

Le vendredi 26 octobre, la Promenade Decelles prendra des airs de fête, avec la projection du film Gremlins, un buffet, un concert de jazz et des ateliers de 17h à 21h.

Les petits pourront profiter d’activités à la bibliothèque du Boisé, le samedi 27 octobre. L’organisme VertCité offrira un atelier avec un zoologiste du Zoo Ecomuseum. Il tentera de démystifier les métamorphoses et les transformations reliées aux animaux de la vallée du Saint-Laurent. Madame Bonbon proposera jeux, chansons et confection d’une friandise. Dès 17h, la soirée d’Halloween accueillera enfants et adolescents avec diverses activités.

Du côté du boulevard Décarie, la Société de développement commercial (SDC) décernera des prix aux trois marchands qui proposeront les plus belles décorations. Des bonbons seront distribués aux enfants de 16h à 18h le mercredi 31 octobre ainsi que les deux jours précédents dans les commerces participants.

Les résidents du quartier Chameran pourront quant à eux profiter de la fête traditionnelle au parc Painter, le soir de l’Halloween.

Pour s’inscrire à l’activité de VertCité: 514 744-8333.