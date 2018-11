Conseil de novembre en bref

Hausse du prix du sel

Une dépense de 1,5 M$ a été autorisée pour la fourniture de sel de déglaçage des chaussées par Mines Seleine, une division de K+S Windsor. La consommation de Saint-Laurent est estimée à 12 205 tonnes pour la saison hivernale. Le prix de la tonne de sel a augmenté de 28 % cette année en raison d’une grève et de l’interruption de production dans une mine ontarienne, obligeant l’importation à 80 % du Chili.

Problèmes de toiture

Après avoir constaté que plusieurs bâtiments municipaux avaient des toitures à risque, les services d’un architecte ont été retenus afin de valider les relevés et estimer le coût des travaux. Le contrat de 46 000 $ accordé à Riopel Dion St-Martin concerne huit bâtisses, dont les récents Complexe sportif et Bibliothèque du Boisé.

Système de chauffage

Afin de réduire l’émission de gaz à effets de serre, l’arrondissement souhaite convertir les systèmes de chauffage au mazout des chalets des parcs Cousineau et Gohier. Un contrat de 26 000 $ a été accordé à GeniMac pour réaliser la conception de nouveaux équipements et la surveillance des travaux.

Bacs

Jusqu’à la fin 2019, l’entreprise USD Global sera responsable de la distribution de bacs pour matières résiduelles de 80 à 360 litres sur le territoire. Le nombre de requêtes pour de nouveaux bacs est estimé à 3 000, soit pour de nouvelles constructions, des remplacements ou les changements de volume d’un bac. Le contrat se chiffre à 62 000 $.

Camps de jour impayés

Après plusieurs années de procédures judiciaires, l’arrondissement a décidé de radier un compte impayé pour les camps de jour de 2015. Une mère avait fourni cinq chèques d’un montant total de 1 320 $ qui n’ont pas été honorés. Malgré les démarches en Cour du Québec, il a été impossible de retrouver Mélika Julien, qui a déménagé.

Dons

Les démarches de revitalisation urbaine intégrée à Hodge-Place Benoit ainsi que dans Chameran-Lebeau obtiennent chacune 40 000 $. Leurs actions visent notamment l’amélioration des conditions de logement, le développement de l’agriculture urbaine et la participation citoyenne.

Dans le cadre du Programme d’intervention de milieu pour les jeunes 12-30 ans et de l’Entente administrative pour l’accueil et l’intégration des immigrants, un montant de 32 000 $ est partagé entre trois organismes. Ressources Jeunesse de St-Laurent développera un projet d’autonomie, notamment en matière de saines habitudes de vie. Le Carrefour Jeunesse Emploi St-Laurent soutiendra l’intégration des jeunes dans leur milieu, notamment avec des ateliers de mécanique vélo et d’agriculture urbaine. Enfin, 75 jeunes pourront participer à des émissions radiophoniques au Centre communautaire Bon Courage de Place Benoit.

Pour l’organisation de ses activités à venir, dont le Concours Alpha, la Chambre de commerce et d’industrie Saint-Laurent – Mont-Royal obtient 25 000 $ de l’arrondissement, qui devient ainsi un partenaire majeur de l’organisation.

Une subvention de 8 000 $ vient soutenir l’opération Magasin-Partage de Noël du Comité des organismes sociaux de Saint-Laurent (COSSL). L’utilisation gratuite du Centre des loisirs et 35 heures de travail par les employés de l’arrondissement ont également été octroyées.

Pour ses 25 ans, le Centre d’initiatives pour le développement communautaire l’Unité obtient une contribution de 2 000 $. L’organisme intervient auprès des 6-17 ans en prévention de problématiques psychosociales.

Les phases I et II des Demeures Sainte-Croix, une résidence pour aînés à but non lucratif, bénéficient chacune de 1 000 $ en soutien à leurs activités.

La Popote roulante Saint-Joseph, qui fournit des repas à une trentaine d’aînés laurentiens, obtient un soutien de 500 $. La banque alimentaire Moisson Montréal reçoit le même montant.

Rabais

Le Club de soccer de Saint-Laurent a eu un rabais de 32 000 $ sur la location des installations au Complexe sportif, l’été dernier. En raison de travaux, plusieurs terrains extérieurs étaient inutilisables. La valeur des contrats a donc été réduite afin de correspondre au nombre de jours réels d’utilisation.

Maire suppléant

Aref Salem a été nommé maire suppléant jusqu’au 8 mars. Il est conseiller de Ville pour le district Norman-McLaren.