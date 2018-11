Visite de la députée de Saint-Laurent à l’école Enfants-du-Monde

La première ministre de l’école Enfants-du-Monde, Galya, et le vice-premier ministre, Brian, ont accueilli la députée fédérale Emmanuella Lambropoulos, le 15 novembre. Organisée par les enseignants et la technicienne en éducation spécialisée, la rencontre avait pour objectif de faire des liens avec le thème abordé en univers social, à savoir la politique et les anciens politiciens du Québec.

«En sixième année, plusieurs enfants commencent à s’intéresser à la politique. Nous parlons d’ailleurs régulièrement des sujets d’actualité en classe», explique l’enseignante Caroline Lévesque.

Mme Lambropoulos a parlé de son parcours aux élèves, rappelant que, comme plusieurs d’entre eux, elle ne parlait pas français quand elle a commencé l’école. Son message de détermination et de persévérance a été écouté par trois groupes de 6e année.