Exposition d’artistes d’ici venant d’ailleurs au Musée des Maîtres et Artisans

Les Jumeaux du CARI sont de retour au Musée des maîtres et artisans du Québec (MMAQ), à Saint-Laurent. Ce programme, réalisé en collaboration avec le Centre d’accueil et de référence sociale et économique pour immigrants (CARI) de Saint-Laurent, associe un immigrant récent à une personne de la société d’accueil ou un immigrant plus ancien. Le but est de faciliter l’intégration professionnelle des artistes nouvellement arrivés au Québec.

Jusqu’au 6 janvier, le MMAQ présente les œuvres jumelées d’Ali Braïm et de Latifa Mazhar, arrivés du Maroc en 2006, de Chandra Ky, résidant au Québec depuis 30 ans, mais influencée par ses origines franco-cambodgiennes, de Lina Angelina Boghossian, arrivée cet automne de Syrie, et de Françoise Issaly, enseignante d’arts visuels venant du sud de la France et installée à Montréal depuis 1993.

Vernissage le mercredi 28 novembre à 18h. Ouvert du mercredi au dimanche de 12h à 17h au 615, avenue Sainte-Croix.