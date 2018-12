La Guignolée du Centre de pédiatrie sociale de Saint-Laurent approche

La générosité des Laurentiens sera de nouveau mise à contribution à l’occasion de la Guignolée du Dr Julien ce 15 décembre. Plus d’une centaine de bénévoles du Centre de pédiatrie sociale de Saint-Laurent seront dans les rues et commerces du quartier, avec leurs bonnets, leurs clochettes et leurs tirelires, afin de rappeler aux résidents l’importance de donner en cette période du temps des Fêtes. Ils pourront bénéficier de l’aide de l’humoriste Adib Alkhalidey, l’actrice Karina Aktouf et la journaliste Sophie Durocher dans leur tournée de l’arrondissement.

Différents points de collectes seront aussi répartis à Saint-Laurent, tels que l’IKEA, Première Moisson et les Galeries St-Laurent. Des entreprises locales feront également leur part, notamment l’usine Pfizner qui organise chaque année une campagne de financement pour la cause.

L’événement fut un franc succès l’an dernier avec plus de 35 000 $ de dons amassés. Le Centre de pédiatrie sociale avait ainsi pu poursuivre son implication auprès de 550 enfants du quartier. Cette année, en se fixant un objectif ambitieux de 40 000 $, l’équipe espère aider encore plus de familles vivant en situation de grande vulnérabilité en leur offrant des services de périnatalité et de pédiatrie sociale.

Pour faire un don: aucoeurdelenfance.ca