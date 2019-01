Projet de mobilité intelligente sur Décarie et Côte-Vertu

La technologie pourrait être mise à profit pour améliorer les déplacements sur une portion des boulevards Décarie et Côte-Vertu. L’arrondissement de Saint-Laurent veut faire de ces artères des axes de mobilité intelligente où les usagers seraient informés en temps réel sur l’état des transports et de la circulation.

«Qu’il soit piéton, automobiliste et cycliste, l’usager a accès facilement et sans avoir à faire d’efforts, c’est-à-dire sans avoir à consulter son téléphone intelligent par exemple, aux données utiles à sa prise de décision», indique le porte-parole de l’arrondissement, Marc-Olivier Fritsch, pour expliquer le concept d’axe de mobilité intelligente.

Le projet-pilote est encore à l’étape préliminaire. Un premier contrat de plus de 44 500$ a récemment été octroyé à CIMA+.

La firme identifiera les besoins et les priorités en matière notamment de signalisation, de feux de circulation, de systèmes de transports intelligents, de télécommunications et de stationnements. Elle mènera des consultations auprès des résidents et des entreprises du secteur visé par l’initiative.

L’étude déterminera les technologies à adopter et le type d’informations que souhaite recevoir la population.

L’utilisation de panneaux numériques ou de bornes diffusant de l’information, notamment concernant des accidents en cours ou l’horaire des autobus, est l’un des outils que pourraient intégrer les futurs axes de mobilité intelligente.

Achalandage

Saint-Laurent considère aussi la possibilité d’implanter des feux de circulation intelligents pour mieux gérer la circulation et arrimer les divers modes de transport. Le sans-fil gratuit pourrait également être rendu disponible afin de permettre l’accès à d’autres applications.

Le boulevard Décarie, entre Côte-Vertu et la rue Saint-Louis, ainsi que le boulevard Côte-Vertu, entre Montpellier et Marcel-Laurin, ont été retenus pour leur achalandage.

«Décarie est une artère commerciale qui attire un grand nombre de piétons. Quant au boulevard de la Côte-Vertu, la circulation routière ainsi que le transport en commun sont importants. De nombreux usagers transitent par la station de métro et par les multiples lignes d’autobus», évoque M. Fritsch.

En plus de vouloir améliorer la mobilité locale en fonction des besoins des citoyens, l’arrondissement souhaite créer un environnement favorisant l’émergence d’entreprises et de commerces dans ces deux zones.