Dernières ventes-débarras de la saison

La troisième et dernière fin de semaine de ventes-débarras de Saint-Laurent aura lieu du 3 au 5 septembre dans tout l’arrondissement. L’inscription n’est pas obligatoire, mais fortement suggérée afin d’indiquer la nature des articles en vente et bénéficier de la campagne de promotion de l’arrondissement. Il sera possible d’apporter les objets qui ne seront pas vendus au nouvel écocentre Saint-Laurent situé au 3535, rue Sartelon.

Liste des adresses participantes disponible sur ville.montreal.qc.ca/saint-laurent/ventedebarras