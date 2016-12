Attention à l’alcool au volant

Depuis le début décembre, les policiers du poste de quartier (PDQ) 7, à Saint-Laurent, font campagne pour contrer l’alcool au volant. Comme chaque année, il y a eu une période intensive de contrôles routiers où près de 600 conducteurs ont été interpellés, mais seuls deux ont été testés avec un appareil de détection.

Le commandant Miguël Alston rappelle que la responsabilité est de mise pendant le temps des Fêtes en raison des nombreux partys. En plus du transport en commun et du taxi, il est possible d’utiliser un service de raccompagnement comme Nez Rouge.

Nez Rouge: 514 256-2510