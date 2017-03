Bientôt des activités au complexe sportif

La période d’inscription aux activités printanières de Saint-Laurent débutera le 15 mars avec les ateliers culturels, sur le site Loisirs en ligne. Il sera ensuite possible de s’inscrire aux cours de natation et d’aquaforme dès le 18 mars. Plusieurs clubs sportifs permettent également de s’enregistrer à même leur site web. Les horaires et coordonnées sont précisés dans L’Agenda printemps-été 2017.

Quant aux camps de jour, qui pourront utiliser le nouveau complexe sportif, la programmation sera disponible le 20 mars.

Inscriptions: ville.montreal.qc.ca/loisirsenligne

Pour télécharger l’agenda: ville.montreal.qc.ca/saint-laurent