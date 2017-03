Agenda communautaire du 15 mars 2017

L’agenda est offert gracieusement aux organismes sans but lucratif de Saint-Laurent. Pour y figurer, veuillez nous faire parvenir un texte d’un maximum de 75 mots, au moins une semaine avant la parution à nouvellessaint-laurent@tc.tc.

Parlons sécurité

L’agent Pierre Fauchier du Service de police de la Ville de Montréal et Corine Gros du Centre des femmes de Saint-Laurent prodigueront des conseils de sécurité pour prévenir les fraudes liées à Internet, aux organismes de bienfaisance et autres, ainsi que développer de nouveaux comportements pour mieux se protéger. Mercredi 15 mars, à 12h, à la bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent. Inscription: 514 855-6130, poste 4737.

The wonderful world of weird instruments

Most people are unfamiliar with some very strange instruments from foreign countries and even from their own. This lecture at Bibliothèque du Boisé offers a look at some of the weirdest instruments from around the world. Friday, March 17, at 11 a.m. with Bruno Paul Stenson. Registration: 514 855-6130, ext. 4436.

CARI St-Laurent

Clinique d’impôt du 20 au 31 mars, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30. Infos: 514 748-2007.

Jeudis branchés tous les jeudis, de 9h à 12h, pour apprendre les trucs et astuces du web. Infos: 514 748-2007, poste 239 ou sking@cari.qc.ca.

Jumelage culturel entre Québécois et Syriens: journée de formation pour les Québécois le samedi 18 mars de 9h à 16h (repas offert). Infos: 514 748-2007, poste 244.

Exercices physiques du matin

Nouvelle session de 6 semaines de cours les mardis et jeudis de 9h15 à 10h au parc Caron, situé boulevard Montpellier, au sud de Côte-Vertu. Inscription au chalet du parc les mardis et jeudis de 13h30 à 15h30. Cours offerts par Jean Lamoureux, éducateur physique spécialisé pour les 60 ans avec plus avec 20 ans d’expérience. Infos: 514 855-6123.

Cabane à sucre

Le club Âge d’or de Sainte-Sixte invite ses membres à la cabane à sucre Aux vieux chênes à Laval, le jeudi 23 mars. Menu traditionnel qui saura régaler les fins gourmets. Apportez votre vin. 36$ tout compris. Départ 11h de Sainte-Sixte, retour 16h. Non-membres acceptés s’il reste de la place dans l’autobus. Réservations: Nelly Hanna 514 747-1774. Envoi du chèque: 640, place Fortier, ap. 607, Saint-Laurent QC H2L 5A9.

J’attends bébé en couple

Apprenez à vivre pleinement et sereinement votre nouveau rôle de parents dans une ambiance relaxante et chaleureuse: 23 mars et 20 avril de 18h30 à 20h. Inscription: 514 333-8989, poste 521 ou à la Maison de l’Enfance au 1159, avenue Sainte-Croix, 2e étage.

Anniversaire

Le centre d’éducation aux adultes Jeanne-Sauvé de Dorval fête ses 20 ans. Si vous étiez étudiants, enseignants ou membres du personnel au cours de ces années, vous êtes invités à un cocktail de retrouvailles le mercredi 5 avril à 18h. Inscription obligatoire avant le 27 mars: frederic.hurtubise@csmb.qc.ca ou 514-855-4195, poste 7111.

Jeux FADOQ

La 20e édition jeux FADOQ Île de Montréal aura lieu du 8 au 13 mai. Les personnes de 50 ans et + sont invitées à s’inscrire à l’une des douze disciplines: Badminton, Balle-molle, Course, Golf, Marche, Natation, Pétanque, Petites quilles, Pickleball, Tennis, Tennis de table et Volleyball. Catégories participatif ou compétitif. Infos: 514 271-1411, poste 232.

Super bazar des Demeures Sainte-Croix

La résidence pour aînés à but non lucratif, les Demeures Sainte-Croix, est à la recherche d’articles de cuisine, de décoration, de bijoux, de meubles, de vaisselle, de vêtements pour sa grande vente-débarras en juin. Information auprès de Mme Dallaire: 514 747-9860. Adresse: 1165, avenue Sainte-Croix.

Halte-garderie communautaire

Le Centre des femmes de Saint-Laurent, situé au 685, boul. Décarie, offre un service de halte-garderie pour les enfants d’âge préscolaire qui ne sont pas en garderie à temps plein, mais dont les parents ont occasionnellement besoin d’un service de garde. Inscription: 514 744-3513.