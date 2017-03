De 1 à 10 km à courir

Le quartier Bois-Franc et le secteur industriel accueilleront la 25e édition de la Course Saint-Laurent, le 9 avril. Organisé par le Club Saint-Laurent Sélect en collaboration avec l’arrondissement, l’événement propose des épreuves de 1, 2, 5 et 10 km pour tous les âges.

Certaines rues seront fermées pour l’occasion. L’entrée du périmètre se fera à l’intersection du boulevard Alexis-Nihon et de la rue de l’Acajou, en direction nord. Une halte-garderie sera disponible sur place pour les parents.

Les inscriptions se font en ligne jusqu’au 6 avril à circuitendurance.ca ou sur place, le matin même, aux Ateliers municipaux du boulevard Cavendish.

Informations: sls@slsathletisme.com ou 514 855-6000, poste 4980