Agenda communautaire du 12 avril 2017

Bridge supervisé

Venez mettre à profit vos acquis de connaissances sous la supervision d’une professeure accréditée qui sera là pour vous aider à bien faire vos enchères et à bien réaliser vos contrats. L’accent sera mis sur la réflexion avant de prendre une décision afin de trouver les meilleures solutions. Au Centre des Loisirs de Saint-Laurent, le mercredi, de 13h15 à 15h30. Début des cours: 5 avril. Info: 514 332-2770.

Club de l’Âge d’Or Saint-Hippolyte

Le Club de l’Âge d’Or Saint-Hippolyte offre des exercices du matin avec Jean Lamoureux, un éducateur physique spécialisé, les mardis et/ou les jeudis, pour 10 semaines, à partir du 11 avril, de 10h30 à 11h30, au sous-sol de l’église, 1415, rue Filion, angle Tassé. Inscription 30 minutes avant le début des cours. Infos: 514 747-4300.

Centre des femmes

Lunch des solidarités jeudi 13 avril, de 12h à 14: apportez votre lunch et profitez d’un moment avec les travailleuses pour partager et débattre des sujets qui vous interpellent. Conférence «Ma version de la vie idéale» mardi 18 avril, de 13h30 à 15h30. Atelier sur la prévention de la violence conjugale «Les femmes veulent comprendre» les mercredis, du 19 avril au 10 mai, de 9h30 à 11h30. Inscription: 514 744-3513. Adresse : 685, boul. Décarie, bur. 101.

Pâques

L’Église Réalité célébrera la fête de Pâques le 15 avril à 10h30, au 1775, boulevard Édouard-Laurin. Chants, animation pascale festive pour les enfants, repas chaud aux arômes d’érable. Infos: 450 621-3513.

Bazar du Centre de pédiatrie sociale

Le mercredi 19 avril, de 8h30 à 11h30, venez habiller les enfants pour le printemps. Vêtements pour enfants de 0 à 5 ans, équipement pour bébé et jeux. 1$ les 5 vêtements, 50 ¢ le jeu. À la Maison de l’Enfance au 1159, avenue Sainte-Croix, 2e étage, en arrière du stationnement du CLSC de Saint-Laurent. Infos: 514-333-8989, poste 521.

Activité de nettoyage et d’embellissement

À l’occasion du Jour de la Terre, VertCité organise un grand nettoyage du boisé du parc Marcel-Laurin, le 21 avril de 13h30 à 16h. Une collation sera servie aux bénévoles après l’activité, qui se tiendra beau temps, mauvais temps. Point de rencontre: terrasse de la Bibliothèque du Boisé (2727, boulevard Thimens). Inscriptions: 514-744-8333.

Groupe de soutien

Vous vivez la récente perte d’un être cher (conjoint, parent, ami, etc.)? Vous avez de la difficulté à surmonter le deuil? Rejoignez le groupe de soutien destiné aux aînés de Saint-Laurent vivant le deuil. Du 21 avril au 9 juin, des rencontres thématiques et des ateliers psychosociaux se tiendront les vendredis, de 14h à 16h, au Centre ABC, au 910 avenue Sainte-Croix. Inscriptions: 514 744-5511, poste 221.

Rendez-vous laurentien de l’emploi

Si vous êtes à la recherche d’un emploi et désirez rencontrer des représentants d’entreprise dans votre domaine, inscrivez-vous au Rendez-vous laurentien de l’emploi, qui se tiendra le mercredi 10 mai au Centre des loisirs de Saint-Laurent. Inscriptions avant le 24 avril: http://www.comiteemploistlaurent.com. Infos: 514 744-6829, poste 21.

CARI St-Laurent

Afin de remercier les bénévoles pour leur engagement et leur implication durant l’année, le CARI St-Laurent organise en leur honneur une Fête des bénévoles le 29 avril, de 12h 30 à 15h. 774, boul. Décarie, Saint-Laurent, 3e étage.

Cercle de Fermières

Les festivités du 75e anniversaire du Cercle de Fermières de Saint-Laurent débuteront le dimanche 7 mai à la salle Saint-Joseph. Un brunch suivra la messe commémorative de 12h. 20$. Réservations avant le 30 avril: 514 856-9118 ou 514 583-7345 ou cfqstlau16@gmail.com.

Maternité-Vitalité

Activité du Centre de pédiatrie sociale de Saint-Laurent pour les femmes enceintes pour apprendre à vivre pleinement et sereinement sa maternité. Mardi de 9h30 à 12h. Inscriptions: 514 333-8989, poste 521 ou à la Maison de l’Enfance (1159, avenue Sainte-Croix, 2e étage).

Jeux FADOQ

La 20e édition jeux FADOQ Île de Montréal aura lieu du 8 au 13 mai. Les personnes de 50 ans et + sont invitées à s’inscrire à l’une des douze disciplines: Badminton, Balle-molle, Course, Golf, Marche, Natation, Pétanque, Petites quilles, Pickleball, Tennis, Tennis de table et Volleyball. Catégories participatif ou compétitif. Infos: 514 271-1411, poste 232.

Super bazar des Demeures Sainte-Croix

La résidence pour aînés à but non lucratif, les Demeures Sainte-Croix, est à la recherche d’articles de cuisine, de décoration, de bijoux, de meubles, de vaisselle, de vêtements pour sa grande vente-débarras en juin. Information auprès de Mme Dallaire: 514 747-9860. Adresse: 1165, avenue Sainte-Croix.

Halte-garderie communautaire

Le Centre des femmes de Saint-Laurent, situé au 685, boul. Décarie, offre un service de halte-garderie pour les enfants d’âge préscolaire qui ne sont pas en garderie à temps plein, mais dont les parents ont occasionnellement besoin d’un service de garde. Inscription: 514 744-3513.