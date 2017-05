Marché de Bois-Franc: fruits, légumes et davantage

Pour une sixième année consécutive, le marché Bois-Franc accueillera maraîchers et artisans sur la place des Nations tous les samedis. Dès le 27 mai, les Laurentiens auront notamment un choix de fruits et légumes parmi trois étals, dont deux biologiques, ainsi que de micropousses. Deux bouchers seront également présents. Il sera possible de trouver des gâteaux, viennoiseries, confitures, miels, olives et huiles.

Des stands d’artisanat, comme des bijoutiers, seront aussi sur place. Une programmation d’activités et d’animations sera également offerte par l’Association des propriétaires de Bois-Franc (APBF). Le marché sera ouvert de de 9h30 à 13h30.