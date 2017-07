À la découverte de l’archéologie

Dans le cadre du mois de l’archéologie, les enfants pourront découvrir comment on se soignait jadis grâce à des artéfacts retrouvés à Montréal, à la bibliothèque du Vieux Saint-Laurent. Cet événement du 4 août se tient à l’occasion de la 3e édition d’Archéo-Biblio, un partenariat entre le réseau Archéo-Québec et les bibliothèques. Il sera suivi, le 9 août, par une session de découverte sur l’alimentation des Premières Nations, des Français et des Britanniques, à la bibliothèque du Boisé.

Pour les 7/8 à 12 ans, à 14h. Inscriptions: 514 855-6130, poste 4744 (pour le 4 août) et poste 4436 (pour le 9 août)