Agenda communautaire du 20 décembre 2017

L’agenda est offert gracieusement aux organismes sans but lucratif de Saint-Laurent. Pour y figurer, veuillez nous faire parvenir un texte d’un maximum de 75 mots, au moins une semaine avant la parution à nouvellessaint-laurent@tc.tc.

Bazar du Centre de pédiatrie sociale

Le mercredi 20 décembre de 8h30 à 11h30, venez habiller les enfants pour l’hiver. Au bazar, vous trouverez de nombreux vêtements pour enfants de 0 à 5 ans, de l’équipement pour bébé et plusieurs jeux. 1$ les 5 vêtements, 50 ¢ le jeu. Maison de l’Enfance: 1159, avenue Sainte-Croix, 2e étage, en arrière du stationnement du CLSC de Saint-Laurent. Info: 514 333-8989, poste 521.

Messes à l’église Saint-Sixte

Les messes pour les fêtes de Noël et du Jour de l’An à l’église Saint-Sixte (1895, rue de l’Église) seront assurées par le Père Denis Marchand. Noël: deux messes avec animation à 20h, quatuor vocal à 22h, animateur de chant et orgue à minuit. Veille du jour de l’An: 17h. Jour de l’An: 10h30.

Exercices physiques

La session d’hiver d’exercices physiques du matin avec Jean Lamoureux, éducateur spécialisé pour les gens de 60 ans et plus, débutera le 9 janvier dans le sous-sol de l’église Saint-Hippolyte, à l’angle des rues Tassé et Fillion. 12 semaines à 1 ou 2 cours par semaine le mardi et le jeudi de 10h30 à 11h30. Essai gratuit. Inscription 15 minutes avant le début du premier cours. 35$ à 60$ la session. Infos: 514 747-4300.

École alternative Jonathan

Une école publique à échelle humaine favorisant l’autonomie des enfants et la participation des parents grâce à un apprentissage par projets. Vous aimeriez y inscrire vos enfants pour la rentrée de septembre 2018? Une soirée d’information pour les parents intéressés à en apprendre plus sur ce projet éducatif aura lieu le 24 janvier ou le 31 janvier. Consulter jonathan.ecolesaintlaurent.ca pour vous inscrire et obtenir plus de détails.

Carrefour Jeunesse Emploi

Vous êtes à 8 semaines de trouver un emploi, faites vite les places sont limitées! Recevez une allocation de participation de 11,25 $/heure pour 30 heures d’implication par semaine pendant 8 semaines. Nous allons collaborer avec vous pour vous trouver un emploi à temps plein (35 h/semaine minimum). Critères d’admission applicable Info: Marie-Claude Lépine 514 855-1616, poste 225.

Soutien aux aînés en deuil

Vous connaissez une personne dans votre entourage qui vit un deuil ou une perte? Vous pensez qu’elle a besoin de soutien? Référez-la au Centre ABC! Nous offrons un groupe de soutien aux aînés en deuil. Les prochaines rencontres se tiendront du 19 janvier au 23 mars 2018, tous les vendredis de 14h à 16h, au 910 avenue Sainte-Croix. Info: 514 744-5511, poste 221.

Cours aquatiques au YMCA Saint-Laurent

C’est l’hiver, mais pas chez nous! La piscine du YMCA Saint-Laurent reprend vie. On offre des cours de natation pour adulte avec deux niveaux (débutant, intermédiaire), 2 cours d’aquaforme et aussi des cours privés. Info: 514 747-9801 au 1745, rue Décarie.

Suivi de grossesse

Vous êtes enceinte? Vous traversez une période difficile? Vous êtes à la recherche d’un médecin pour votre grossesse? Contactez Carole au Centre de pédiatrie sociale de Saint Laurent: 514 333-8989, poste 528 ou c.robineau@aucoeurdelenfance.ca

Atelier Grandir ensemble

Pour les parents et enfants de 2 à 5 ans: échanges entre parents sur l’éducation et le développement des enfants pendant qu’ils jouent, au Centre de pédiatrie sociale de Saint-Laurent. Une fois par semaine le mardi ou le jeudi de 9h30 à 11h30. Inscription: 514 333-8989, poste 521.

Orchestre symphonique en recrutement

L’orchestre symphonique Blüpix recherche des musiciens amateurs de bon niveau pour jouer un répertoire non conventionnel avec des arrangements personnalisés dans le Grand Montréal. Musique de films, de jeux vidéo, de comédies musicales, musique rock, jazz et pop seront au rendez-vous. orchestreblupix.com ou orchestreblupix@gmail.com