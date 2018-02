Agenda communautaire du 21 février 2018

L’agenda est offert gracieusement aux organismes sans but lucratif de Saint-Laurent. Pour y figurer, veuillez nous faire parvenir un texte d’un maximum de 75 mots, au moins une semaine avant la parution, à nouvellessaint-laurent@tc.tc.

Apprivoiser les étapes du deuil

Le Service de soutien à la famille Hay Doun propose une conférence sur l’apprivoisement des étapes du deuil. Animée par Sophie Latour, formatrice du Centre de formation Monbourquette, elle couvrira l’aspect théorique des étapes du deuil, suivi d’un atelier d’exercices et d’échanges dynamiques pour les proches aidants et toutes autres personnes confrontées à des pertes. Le 22 février, de 12h30 à 14h30, au local AB231 du Centre des loisirs (1375, rue Grenet). Boissons et collations. Inscription: 514 866-6801.

Centre des femmes

Atelier pour les mamans Mère aimante, consciente et épanouie «Les différents besoins de l’enfant», lundi 26 février, de 9h30 à 11h30. Rencontre interculturelle sur le Sénégal: venez découvrir ce pays, son histoire, sa culture et les femmes qui ont œuvré à l’amélioration des conditions de vie des citoyennes de ce pays, mardi 27 février, de 13h30 à 15h30. Inscription: 514 744-3513.

Invitation pour les femmes

Le Comité femmes de Saint-Laurent vous invite à célébrer la Journée internationale des femmes le mardi 27 février de 9h à 14h dans la salle 225 du centre des loisirs (1375, rue Grenet). Au programme: signification et histoire de la Journée internationale des femmes, présentations de femmes inspirantes et témoignages, cours d’introduction à l’autodéfense, réflexion sur la condition féminine, dîner communautaire (apportez votre repas froid à partager). Une halte-garderie sera également mise à la disposition des participantes. Inscription: 514 439-6930.

Atelier info-logement

Le temps du renouvellement de votre bail arrive. Venez participer à l’atelier Info-logement pour découvrir vos droits et poser toutes vos questions, le vendredi 2 mars de 13h à 14h30 à la Maison de l’enfance au 1159, avenue Sainte-Croix, en arrière du stationnement du CLSC. Inscription: 514 333-8989, poste 530. Service de garde disponible sur inscription.

Lutte contre le racisme

Dans le cadre du lancement de la Semaine d’actions contre le racisme qui aura lieu le 21 mars, le Comité interculturel de Saint-Laurent aimerait souligner les efforts d’une personne de la communauté laurentienne pour son implication dans la lutte contre le racisme, la discrimination et la promotion des bonnes relations interculturelles. Pour poser une candidature, contactez comiteinterculturelstlo@gmail.com avant le 6 mars.

Sortie à la cabane à sucre

Le Centre des femmes de Saint-Laurent vous invite à sa sortie annuelle à la Cabane à sucre Lalande, située à Saint-Eustache, jeudi 29 mars, de 10h à 15h30. Coût: 12$/membre, 20$/non-membre et 4$/enfant de 2 ans et plus. Inclus le transport en autobus, le repas, l’animation, la visite de la mini-ferme. Inscription et paiement requis avant le 15 mars: 514 744-3513 ou au 685, boul. Décarie, bur. 101.

Préparation à l’emploi pour les femmes monoparentales

Le SORIF invite les femmes cheffes de famille monoparentale qui désirent faire un retour au travail ou aux études à s’inscrire maintenant au programme préparatoire à l’emploi qui débutera le 19 mars. Info: 514 271-3866.

Matériel et bénévoles requis

Vous désirez faire de la place dans vos armoires? Vous avez un (ou plusieurs) talent(s) à partager? Les Demeures Sainte-Croix, résidences pour personnes aînées à Saint-Laurent, viennent tout juste de créer une salle multifonctionnelle où les résidents feront divers travaux: tricot, couture, bricolage, peinture, etc. Nous avons besoin de matériel pour réaliser les activités et nous accepterions volontiers des bénévoles pour tenir des ateliers d’artisanat de toutes sortes. Si vous pouvez répondre à nos besoins, merci de contacter Louise Savard au 514 856-9118.

Viens jouer

Espace de jeu pour explorer et faire des rencontres. Sans inscription pour les parents et enfants de 0 à 5 ans. Tous les lundis de 13h à 15h à la Maison de l’enfance. 1159, avenue Sainte-Croix, 2e étage. Info: 514 333-8989, poste 521.

Accompagnement personnalisé pour les aînés

Vous êtes âgé(e) de 65 ans et plus et vivez à domicile ou en résidence? Vous souhaitez sortir et réaliser des activités de loisirs? C’est possible avec le nouveau programme de jumelage APIC. Participez à toutes les activités qui vous tiennent à cœur avec la présence et le soutien d’un bénévole du Centre ABC. Info: 514 744-5511, poste 221.

J’attends bébé en couple

Atelier en couple pour mieux accueillir bébé. Partage d’expériences d’ici et d’ailleurs, de ressources, d’outils corporels pour bien vivre la grossesse et l’accouchement. Sur inscription un samedi par mois de 10h à 12h. Service de garde disponible. Au Centre de pédiatrie sociale de Saint-Laurent. Info: 514 333-8989, poste 521.

Soutien aux aînés en deuil

Vous connaissez une personne dans votre entourage qui vit un deuil ou une perte? Vous pensez qu’elle a besoin de soutien? Référez-la au Centre ABC! Nous offrons un groupe de soutien aux aînés en deuil. Les rencontres se tiennent tous les vendredis de 14h à 16h pendant 10 semaines au 910, avenue Sainte-Croix. Info: 514 744-5511, poste 221.

Orchestre symphonique en recrutement

L’orchestre symphonique Blüpix recherche des musiciens amateurs de bon niveau pour jouer un répertoire non conventionnel avec des arrangements personnalisés dans le Grand Montréal. Musique de films, de jeux vidéo, de comédies musicales, musique rock, jazz et pop seront au rendez-vous. orchestreblupix.com ou orchestreblupix@gmail.com

Carrefour Jeunesse Emploi

Vous êtes à 8 semaines de trouver un emploi, faites vite les places sont limitées! Recevez une allocation de participation de 11,25 $/heure pour 30 heures d’implication par semaine pendant 8 semaines. Nous allons collaborer avec vous pour vous trouver un emploi à temps plein (35 h/semaine minimum). Critères d’admission applicable Info: Marie-Claude Lépine 514 855-1616, poste 225.