Pré-camp de hockey des Patriotes

Les invitations sont lancées pour le pré-camp du programme de hockey collégial masculins des Patriotes du Cégep de Saint-Laurent, en prévision de la saison 2018-2019.

L’événement se déroulera sur trois jours, le vendredi 4 mai de 19h à 23h, le samedi 5 mai de 10h à 18h et le dimanche 6 mai de 13h30 à 17h30, à l’aréna Ronald-Caron du campus du Cégep (625, avenue Ste-Croix). Le pré-camp est destiné à tous les hockeyeurs de secondaire 5 qui n’ont pas signé de lettre d’intention auprès d’une autre équipe collégiale. Les joueurs ayant déjà signé la lettre d’intention avec les Patriotes n’ont pas à s’inscrire. L’horaire et les groupes seront communiqués par courriel une semaine avant le début du pré-camp. Coût de 150$ payable en ligne, frais d’inscription non remboursables.

Pour plus d’infos

cegepsl.qc.ca/sports

514 747-6521, poste 7225