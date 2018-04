Agenda communautaire du 25 avril 2018

L’agenda est offert gracieusement aux organismes sans but lucratif de Saint-Laurent. Pour y figurer, veuillez nous faire parvenir un texte d’un maximum de 75 mots, au moins une semaine avant la parution, à nouvellessaint-laurent@tc.tc.

Soutien aux aînés

Vous connaissez un(e) aîné(e) dans votre entourage qui vit un deuil ou une perte? Vous pensez que cette personne a besoin de soutien? Référez-la au Centre ABC! Nous offrons un groupe de soutien aux aînés en deuil. Les prochaines rencontres se tiendront du 27 avril au 29 juin 2018, tous les vendredis de 14h à 16h, au 910, avenue Sainte-Croix. Info: 514 744-5511, poste 221.

Centre des femmes

Rencontre thématique pour maman: groupe de discussion, d’entraide et de partage pour les mères ayant des enfants de 0-5 ans, lundi 30 avril, de 9h30 à 11h30. Conférence «Surmonter la culpabilité», mardi 1er mai, de 13h30 à 15h30. Info: cfstl.org ou 514 744-3513. Inscription obligatoire.

Cercle de Fermières

La prochaine assemblée régulière du Cercle de Fermières Saint-Laurent aura lieu le lundi 7 mai à 19h au Centre des Loisirs (1375, rue Grenet).

Conférerence sur les interventions policières et lois d’immigration

Le comité interculturel du COSSL (Comité des Organismes Sociaux de Saint-Laurent) tiendra une conférence sur les interventions policières et les lois d’immigration au Québec le 23 mai, de 8h30 à 12h, au Centre des loisirs (1375, rue Grenet). Cette activité permettra de démystifier les interventions policières et d’informer les nouveaux arrivants sur leurs droits et les lois impliquant leur nouveau pays hôte. Les conférenciers seront les agents et conseillers sociocommunautaires du SPVM ainsi qu’un représentant du ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI). Inscription: 514 280-0407 ou comiteinterculterstlo@gmail.com.

Exercices physiques

Cours de culture physique les mardi et jeudi matin de 9h15 à 10h au parc Caron avec Jean Lamoureux. Info: 514 855-6123.

Réservation de la piscine du YMCA

Grandes possibilités de location à la piscine du YMCA Saint-Laurent située au 1745, rue Décarie pour vos activités aquatiques: camp de jour, aquaforme, cours adultes, cours privés de natation pour tous les âges. Info: Oulaya Khalil au 514 747-5353, poste 252.

J’attends bébé en couple

Atelier en couple pour mieux accueillir bébé. Partage d’expériences d’ici et d’ailleurs, de ressources, d’outils corporels pour bien vivre la grossesse et l’accouchement. Sur inscription un samedi par mois de 10h à 12h. Service de garde disponible. Au Centre de pédiatrie sociale de Saint-Laurent. Info: 514 333-8989, poste 521.

Viens jouer

Espace de jeu pour explorer et faire des rencontres. Sans inscription pour les parents et enfants de 0 à 5 ans. Tous les lundis de 13h à 15h à la Maison de l’enfance. 1159, avenue Sainte-Croix, 2e étage. Info: 514 333-8989, poste 521.

Chorale

«Les voix de Montpellier» sont à la recherche de choristes, voix de femmes et voix d’hommes. Venez nous rejoindre et ensoleiller votre matinée chaque jeudi au chalet du parc Caron, rue Muir. Les pratiques ont lieu de 10h30 à 12h. Inscription: 514 337-1859.