Premier spectacle à l’aréna pour Gymslic

Près de 1 200 spectateurs sont venus assister au premier spectacle du Club Gymslic Saint-Laurent à l’Aréna Raymond-Bourque, le week-end dernier. En raison de l’expansion de l’organisme depuis son déménagement du YMCA au Complexe sportif, un espace plus grand était nécessaire pour leur gala annuel de gymnastique artistique.

«Ce fut l’un des plus grands spectacles de l’histoire du club, souligne la directrice générale du club, Marie-Ève Parent. Beaucoup d’effort et de travail ont été mis sur les équipements, les décors et le son et l’éclairage puisque l’espace était plus grand et vaste à couvrir.»

Les trois représentations incluaient des numéros de danse et d’acrobaties en plus de plusieurs démonstrations de gymnastique et routines au sol, aux barres asymétriques et à la poutre d’équilibre. Quelque 460 participants, soit les élèves âgés de 6 à 18 ans et leurs entraîneurs, y ont pris part.