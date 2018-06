Agenda communautaire du 13 juin 2018

L’agenda est offert gracieusement aux organismes sans but lucratif de Saint-Laurent. Pour y figurer, veuillez nous faire parvenir un texte d’un maximum de 75 mots, au moins une semaine avant la parution, à nouvellessaint-laurent@tc.tc.

Les aînés du Village Montpellier

Nouvelle session d’été d’exercices physiques spécialisés pour les 65 ans et plus au parc Caron. Début des cours mardi 19 juin et jeudi 21 juin de 9h à 10h ou de 10h30 à 11h30 avec Jean Lamoureux pour 10 semaines. Inscriptions en cours au chalet du parc Caron (Côte-Vertu/Montpellier) les mardis et jeudis de 13h30 à 15h30. Info: 514 855-6123.

Centre des femmes

Conférence «La sécurité, c’est l’affaire de toutes!»: venez vous informer sur les mesures à prendre pour améliorer votre sécurité dans différents lieux publics (parcs, rues, centre d’achat, transport en commun) mardi 19 juin, de 13h30 à 15h30. Sortie au Musée McCord pour visiter l’exposition «Balenciaga, maître de la haute couture» jeudi 21 juin, de 12h30 à 15h30. Info: cfstl.org ou 514 744-3513. Inscription obligatoire.

Journée portes ouvertes au SORIF

Vous habitez à Montréal et vous êtes une femme chef de famille monoparentale qui désire retourner sur le marché du travail ou aux études? Le Service d’orientation et de recherche d’emploi pour l’intégration des femmes au travail (SORIF) vous invite à une journée portes ouvertes qui aura lieu le 20 juin entre 10h et 15h, au 5150, rue Saint-Hubert à Montréal. Séances d’informations sur les formations, café et collation. Info: 514 271-3866.

Bazar du Centre de pédiatrie sociale

Le mercredi 20 juin de 8h30 à 11h30, venez habiller les enfants pour l’été. Au Bazar, vous trouverez de nombreux vêtements pour enfants de 0 à 5 ans, de l’équipement pour bébé et plusieurs jeux. 1 $ les 5 vêtements, 50 ¢ le jeu. À la Maison de l’Enfance au 1159, avenue Sainte-Croix, 2e étage, en arrière du stationnement du CLSC de Saint-Laurent. Info: 514 333-8989, poste 521.

Enfam-Québec

L’organisme Entraide des Familles (Enfam-Québec) organise la célébration de la Fête Nationale du Québec au parc Cousineau (1740, avenue O’Brien) le samedi 23 juin de 15h30 à 20h: maquillage, collation, hommage au drapeau, chants et discours patriotiques, danse collective aux rythmes variés. Les familles de Saint-Laurent sont attendues.

Viens jouer

Espace de jeu pour explorer et faire des rencontres. Sans inscription pour les parents et enfants de 0 à 5 ans. Tous les lundis de 13h à 15h à la Maison de l’enfance, 1159, avenue Sainte-Croix, 2e étage. Info: 514 333-8989, poste 521.

J’attends bébé en couple

Atelier en couple pour mieux accueillir bébé. Partage d’expériences d’ici et d’ailleurs, de ressources, d’outils corporels pour bien vivre la grossesse et l’accouchement. Sur inscription un samedi par mois de 10h à 12h au Centre de pédiatrie sociale de Saint-Laurent. Service de garde disponible. Info: 514 333-8989, poste 521.