Baseball: tournoi Moustique à Saint-Laurent

De jeunes joueurs de baseball de 10 et 11 ans seront réunis à partir du 3 juillet à Saint-Laurent pour le Tournoi Moustique. Organisé dans les parcs Decelles, Cousineau et Houde par le Club de baseball de Saint-Laurent, l’événement réunit 16 équipes de catégorie A et B de la région ainsi que d’ailleurs au Québec. Les finales auront lieu dimanche 8 juillet, à 11h et à 14h, au parc Decelles.

Pour plus d’infos: baseballstlaurent.com