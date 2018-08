Agenda communautaire du 22 août 2018

L’agenda est offert gracieusement aux organismes sans but lucratif de Saint-Laurent. Pour y figurer, veuillez nous faire parvenir un texte d’un maximum de 75 mots, au moins une semaine avant la parution, à nouvellessaint-laurent@metromedia.ca.

Carrefour Jeunesse Emploi

Le 23 août à 13h30, le Carrefour Jeunesse Emploi Saint-Laurent accueille Revenu Québec qui viendra présenter les diverses perspectives de carrière et postes offerts actuellement. Voilà une occasion unique d’échanger avec un employeur de choix et ainsi augmenter vos chances de décrocher un emploi. Info: 514 855-1616, poste 226. Nombre de places limité.

Un Jour pour les Enfants

La Fondation International Maria Luisa de Moreno présente pour la 7e année consécutive l’événement «Un Jour pour les Enfants», le 25 août, au Centre des loisirs de Saint-Laurent. Cette journée sera pleine d’activités, des cadeaux, nourriture et le tout sera gratuit pour les enfants de 0 à 12 ans. Inscription: http://bit.ly/UJPE2018

Université du 3e âge

Vous avez 50 ans et plus et le goût de connaître, l’UTA vous offre une série de cours au Centre des loisirs. Les cours débuteront la semaine du 17 septembre. Les droits d’admission sont de 90 $ pour l’histoire, la philosophie et les conférences et de 130 $ pour les langues. Inscriptions le lundi 27 août au Centre des loisirs (1375, rue Grenet). Info: philosophie, lundi après-midi, 514 745-8751; anglais, mardi et mercredi, 514 747-7496; espagnol, mardi, mercredi et jeudi, 514 745-7059; histoire, mercredi matin au 514 335-9928; conférences, vendredi, 514 747-8985.

Bridge duplicata

Le club de bridge Loisirs Saint-Laurent offre des cours de bridge, jeu de cartes stimulant où vous développerez la logique, la déduction et la mémoire, en plus d’élargir votre cercle social. Ces cours sont donnés par une professeure accréditée le lundi soir ou le mercredi après-midi à partir du 10 septembre. Coût: 90$. Inscription au Centre des loisirs (1375, rue Grenet), le 27 août de 18h à 20h. Info: 514 332-2770.

Amateurs de bridge duplicata, vous êtes invités à la reprise de l’activité du club mardi 4 septembre à 13h et mercredi 5 septembre à 19h. Venez jouer dans une ambiance amicale et sereine au Centre des loisirs. Info: 514 332-2770 ou 514 747-4300.

Sortie aux courges et vignoble

Le Centre des femmes de Saint-Laurent vous invite, jeudi 27 septembre de 9h30 à 15h30, à une belle sortie automnale au Centre d’interprétation de la courge et au vignoble et microbrasserie Les Vents d’Anges situés à Saint-Joseph-du-Lac. Coût: 15$/membres, 25$/non-membres et gratuit pour les enfants de 0-5 ans. Inclus le transport, la visite guidée des deux sites, la dégustation de leurs produits. Apportez vos sacs réutilisables pour transporter vos achats. Apportez votre lunch ou achetez un repas sur place. Inscription obligatoire avant le 27 août: 514 744-3513.

Système éducatif

Une séance d’information sur le système d’éducation au Québec aura lieu au CARI St-Laurent. Comment choisir l’école? École publique ou privée? Quelles sont les règles? Quels sont vos droits? Autant de questions, et d’autres, qui trouveront certainement des réponses claires lors de la séance d’information du 28 août, de 13h à 16h, au 774, boulevard Décarie. Info: 514 748-2007.

Carrefour des aînés

Les inscriptions pour l’automne auront lieu les mercredis 29 août et 5 septembre de 8h30 à 16h au Centre des loisirs (1375, rue Grenet). Tous les cours reprendront dans la semaine du 10 septembre. Info: 514 748-0943.

Préparation à l’emploi

Le SORIF invite les femmes cheffes de famille monoparentale à s’inscrire maintenant au programme préparatoire à l’emploi qui débutera le 4 septembre. D’une durée de 15 semaines à temps plein, il offre des ateliers pour aider à réintégrer le marché du travail ou à faire un retour aux études. Possibilité d’obtenir des allocations d’aide à l’emploi, de frais de garde et de transport octroyées par Emploi-Québec. Info: 514 271-3866. Nombre de places limité.

Soutien aux aînés en deuil

Vous connaissez une personne dans votre entourage qui vit un deuil ou une perte? Vous pensez qu’elle a besoin de soutien? Référez-la au Centre ABC, qui offre un groupe de soutien aux aînés en deuil. Les prochaines rencontres se tiendront du 14 septembre au 16 novembre, tous les vendredis de 14h à 16h au 910, avenue Sainte-Croix. Info: 514 744-5511, poste 221.

Alcooliques Anonymes

Le groupe de «L’auberge Sainte-Sixte» pour les Alcooliques Anonymes (AA) est relocalisé au 1897, rue de l’Église en raison des travaux à l’oratoire Saint-Joseph. Le groupe poursuit donc ses activités les jeudis, de 21h à 22h, dans la grande salle «Accueillante et Apaisante» du sous-sol de l’église Sainte-Sixte. Dans ce lieu multiconfessionnel et à l’abri de du jugement, tous ceux qui souhaitent vivre heureux, libres et sans alcool sont bienvenus.

Club de Saint-Sixte

Le Club convie ses membres à la symphonie des couleurs et à un bon repas à l’Auberge du Lac Morency à Saint-Hippolyte le jeudi 18 octobre. Au menu, potage ou salade César, blanc de volaille et proscuito ou saumon avec légumes de saison, gourmandise de la pâtissière ainsi que thé, café ou infusion. 49 $ tout inclus. Départ de Saint-Sixte à 11h, retour à 16h. Les non-membres acceptés s’il reste de la place dans l’autobus. Réservation: Nelly Hanna, 514 747-1774. Pour chèque: 740, place Fortier, app. 607, Saint-Laurent H4L 5A9.