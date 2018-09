Agenda communautaire du 5 septembre 2018

L’agenda est offert gracieusement aux organismes sans but lucratif de Saint-Laurent. Pour y figurer, veuillez nous faire parvenir un texte d’un maximum de 75 mots, au moins une semaine avant la parution, à nouvellessaint-laurent@metromedia.ca.

Soutien aux aînés en deuil

Vous connaissez une personne dans votre entourage qui vit un deuil ou une perte? Vous pensez qu’elle a besoin de soutien? Référez-la au Centre ABC, qui offre un groupe de soutien aux aînés en deuil. Les prochaines rencontres se tiendront du 14 septembre au 16 novembre, tous les vendredis de 14h à 16h au 910, avenue Sainte-Croix. Info: 514 744-5511, poste 221.

Club de l’Âge d’Or Saint-Hippolyte

Le Club de l’Âge d’Or Saint-Hippolyte offre des exercices du matin avec Jean Lamoureux, un éducateur physique spécialisé, les mardis et/ou les jeudis, pour 13 semaines. La session d’automne commencera le mardi 18 septembre ou le jeudi 20 septembre, de 10h30 à 11h30, au sous-sol de l’église, 1415, rue Filion, angle Tassé. Inscription 30 minutes avant le début des cours. Info: 514 747-4300.

Club de Saint-Sixte

Le Club convie ses membres à la symphonie des couleurs et à un bon repas à l’Auberge du Lac Morency à Saint-Hippolyte le jeudi 18 octobre. Au menu, potage ou salade César, blanc de volaille et prosciutto ou saumon avec légumes de saison, gourmandise de la pâtissière ainsi que thé, café ou infusion. 49 $ tout inclus. Départ de Saint-Sixte à 11h, retour à 16h. Les non-membres acceptés s’il reste de la place dans l’autobus. Réservation: Nelly Hanna, 514 747-1774. Pour chèque: 740, place Fortier, app. 607, Saint-Laurent H4L 5A9.

Ateliers de slam au Centre ABC

Vous avez entre 12 et 18 ans? Vous souhaitez être initié au slam? Participez aux ateliers de slam qui se tiennent une fois par semaine de 16h30 à 18h30 au Centre ABC, situé au 910, avenue Sainte-Croix. Inscription: 514 744-5511, poste 221.

Chorale D’une voix à l’autre

La chorale invite des personnes intéressées à faire des essais les lundis à 19h30 à partir du 10 septembre au Centre culturel et sportif Regina Assumpta (1750, rue Sauriol E). Vous avez la joie de vivre et aimeriez chanter avec des gens sympathiques? Pas besoin de lire la musique. Pas d’audition. Répertoire populaire et classique, de Michel Rivard à Billy Joel en passant par Ennio Morricone! Des concerts et des projets extraordinaires! Info: Carole Blondin, carole.blondin@live.ca ou Sylvie Lachapelle, lachapstonge@videotron.ca.

Système de santé

Une séance d’information portant sur le système de santé au Québec a lieu le 28 septembre au CARI St-Laurent. La recherche d’un médecin de famille, les soins couverts par l’assurance-maladie, le rôle du pharmacien, les droits du patient et les ressources appropriées seront abordés. Info: Laurence Hudon-Dansereau au 514 748-2007, poste 227.

Café-rencontre mères et enfants

Le Centre des femmes de Saint-Laurent invite les mères et leurs enfants d’âge préscolaire au «Café-rencontre mères et enfants». Ce lieu de rencontre, en présence d’une éducatrice, vous permettra de créer des liens entre mères tout en favorisant la socialisation de vos tout-petits. Café et collation seront servis. Inscription: 514 744-3513. Adresse : 685, boul. Décarie, bur. 101.

Halte-garderie communautaire

Le Centre des femmes de Saint-Laurent offre un service de halte-garderie pour les enfants d’âge préscolaire pour les parents qui ont occasionnellement besoin d’un service de garde. Pour aussi peu que 10$ par année, notre petite garderie offre un environnement calme et chaleureux leur permettant de s’amuser en toute sécurité. Horaire: lundi au jeudi, de 9h à 12h et de 13h à 16h. Inscription: 514 744-3513. Adresse : 685, boul. Décarie, bur. 101.

Bénévoles lecteurs recherchés

Vous aimez la lecture et vous avez envie de transmettre votre passion à enfant en difficulté scolaire? Devenez bénévole à JAME. Vous pourrez ainsi faire vivre des réussites à un enfant âgé entre 6 et 9 ans, référé par une école primaire de votre quartier, et lui permettre de bénéficier des merveilleux bienfaits de la lecture en allant à son domicile une heure par semaine, entre 16h et 19h. Info: 514 536-5263.

Alcooliques Anonymes

Le groupe de «L’auberge Sainte-Sixte» pour les Alcooliques Anonymes (AA) est relocalisé au 1897, rue de l’Église en raison des travaux à l’oratoire Saint-Joseph. Le groupe poursuit donc ses activités les jeudis, de 21h à 22h, dans la grande salle «Accueillante et Apaisante» du sous-sol de l’église Sainte-Sixte. Dans ce lieu multiconfessionnel et à l’abri de du jugement, tous ceux qui souhaitent vivre heureux, libres et sans alcool sont bienvenus.