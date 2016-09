Un poupon trouve la mort dans une garderie de Saint-Léonard

Une enquête est en cours sur la mort d’un nouveau-né de 5 mois décédé dans un établissement de garderie privé de l’arrondissement de Saint-Léonard. Les parents, accablés par la douleur, disent ne pas connaître les circonstances du drame.

Le 12 septembre, M. Ongony Loo est allé déposer son fils Hope à la garderie, aux alentours de 8h30. À peine quelques heures après, il reçoit un appel d’un policier lui demandant de se rendre au plus vite à l’hôpital pour y retrouver son enfant. Arrivé sur place, le jeune papa ne peut que constater la mort de son bambin. «On veut des explications. C’est inconcevable, inimaginable», rajoute le père, précisant qu’il ne connaît pas encore la cause exacte du décès.

Du côté du Service de police de la Ville de Montréal, on confirme le décès de l’enfant qui aurait subi «un arrêt cardiaque respiratoire». L’enfant a été transporté dans un état critique depuis la garderie, mais son décès a été constaté à l’hôpital.

L’enquête est maintenant entre les mains du coroner qui devra déterminer les causes et les circonstances de ce décès. En attendant, M. et Mme Ongony Loo pleurent leur premier enfant, «leur trésor » et attendent d’avoir des explications.

De son côté, la garderie, contactée par TC Media, n’a pas souhaité émettre de commentaires.