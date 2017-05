Les séances du conseil de Saint-Léonard seront diffusées

Saint-Léonard fera le saut vers la webdiffusion cet été, alors qu’il sera le 16e arrondissement à diffuser sur Internet les séances du conseil d’arrondissement.

Il emboîte le pas à l’arrondissement de Ville-Marie qui diffuse ses séances sur le Web depuis l’automne 2015. Seuls les arrondissements de Saint-Laurent, Anjou et LaSalle n’offrent toujours pas ce service, alors que la Ville de Montréal souhaite que tout le monde offre la webdiffusion.

«C’est un pas de plus pour la démocratie et l’accessibilité universelle. De plus, ça permet de faire une présentation de façon plus dynamique», se réjouit le maire de Saint-Léonard, Michel Bissonnet.

Alors que la webdiffusion des conseils municipaux de Montréal a commencé en 2010, Saint-Léonard ne s’est pas empressé de suivre le mouvement, notamment parce que l’arrondissement organise les rencontres avec les élus, où à tour de rôle, chaque membre du conseil libère son avant-midi pour rencontrer les citoyens.

«Nous n’avions jamais eu de demande citoyenne à propos de la webdiffusion», renchérit M. Bissonnet.

Les coûts de la webdiffusion s’élèveraient entre 15 000$ et 20 000$, soit environ 1800$ la séance, laisse entendre l’arrondissement.

«Informer la population n’a pas de prix», lance le maire.

La séance ordinaire du conseil d’arrondissement de Saint-Léonard du 5 juin prochain sera la première à être diffusée en direct sur le site Web de l’arrondissement.