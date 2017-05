Saint-Léonard s’illustre à l’Expo-sciences Hydro-Québec

Deux élèves de l’école primaire Honoré-Mercier à Saint-Léonard ont remporté le Premier prix Hydro-Québec, lors de l’Expo-sciences Hydro-Québec, finale régionale du primaire de Montéal.

Avec leur projet de vulgarisation intitulé A mighty wind, Megan McHarg et Lola Martire-Huynh ont répondu aux questions d’où vient le vent et comment transformer le vent en énergie. Elles ont traité des bénéfices et des inconvénients de l’énergie éolienne en plus de construire leur propre turbine alimentée par le vent.

Elles ont remporté un prix de 250$ pour le premier prix, toutes catégories confondues. Elles ont également gagné la médaille d’or du réseau Technoscience, juvénile, ainsi qu’une bourse de 150$.

Les gagnants de Saint-Léonard