Et on roule à Saint-Léonard!

En cette fin de semaine de la F1, Saint-Léonard a organisé sa propre course de bolides alors qu’une quinzaine de véhicules ont roulé sur un circuit spécialement aménagé pour la première course de boîtes à savon de Saint-Léonard.

Un total de 18 équipes d’enfants et d’adolescents ont pris part à l’activité, qui s’inscrit dans les festivités du 375 e anniversaire de Montréal. En plus de conduire leur bolide, qu’ils ont construit de leurs propres mains pour la plupart, les participants devaient également réussir deux épreuves, soit marquer des buts au soccer et empiler six pneus de voiture le plus rapidement possible.

«J’ai beaucoup aimé la course, mais ce que j’ai le plus aimé, c’est de conduire la voiture», souligne Gloire, membre de l’équipe Les Argonautes.

«J’ai adoré la course. C’était dynamique. Étant une résidente de Saint-Léonard, je voulais participer à cet événement», ajoute Yasmine, des Force track team.

Cette activité, organisée par le Collectif jeunesse de Saint-Léonard, la Maison des jeunes Le Zénith de Saint-Léonard et la Société de développement commercial (SDC) Jean-Talon, a été une «réussite», lancent les organisateurs.

«Le but de l’activité était que les jeunes s’amusent et c’est réussi», affirme le directeur de la SDC Jean-Talon, Sylvain Tardif.

«Nous avons réussi à créer un événement qui rejoint les familles et les jeunes. C’est une belle expérience pour eux. Ils en garderont de bons souvenirs», ajoute la coordonnatrice de la Maison de jeunes, Sabrina Abdeddaim .

En plus de la course de boîtes à savon, un clown, un magicien et un DJ étaient présents pour divertir la foule.