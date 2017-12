Un entrepreneur collecte des milliers de jouets et denrées à Saint-Léonard

La période des Fêtes est un moment de réjouissance pour David Colasurdo qui adore donner des cadeaux à sa famille et ses amis. Toutefois, ce Léonardois voulait faire bien plus que de gâter ses proches, il voulait également venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin.

«Je voulais redonner à la communauté. J’apprécie ce que j’ai et je suis reconnaissant. Nous sommes vraiment chanceux, mais il y en a plusieurs qui n’ont pas cette chance», souligne M. Colasurdo.

En 2009, le Léonardois décide d’approcher ses amis, ses collègues et sa famille pour amasser des denrées non périssables et des jouets pour les enfants afin de gâter des personnes démunies pendant la période des Fêtes.

«Je voulais amener les gens à réaliser la chance qu’ils ont. Ce n’est pas tout le monde qui a le luxe de pouvoir fêter Noël. Je veux leur montrer l’importance de redonner», indique le trentenaire.

20% À Montréal, un mineur sur cinq vit sous le seuil du faible revenus, soit près 35 000 enfants âgés de moins de six ans.

Au départ, une trentaine de personnes participaient à la cueillette de jouets et de nourriture non périssable. Huit ans plus tard, c’est près de 700 personnes qui viennent donner à la guignolée du café SouthSide, entreprise de M. Colasurdo.

«C’a grandi très rapidement. Aujourd’hui, c’est rendu un grand événement où la communauté de Saint-Léonard se mobilise pour aider le plus de gens possible», se réjouit M. Colasurdo.

«C’est incroyable de voir les familles et la communauté se réunir pour donner. C’est touchant. Ça me fait chaud au coeur», ajoute Gerry Legatos, chef de l’approvisionnement à la Mission Bon Accueil, organisme bénéficiaire des dons de la cueillette.

En 2016, la cueillette a permis d’amasser 10 000 aliments et 2500 jouets qui ont été remis à la Mission Bon Accueil. Ceux-ci servent notamment à son événement de Noël qui propose une grande fête aux enfants défavorisés.

«En 2017, nous leur avons remis 2750 cadeaux. C’est un soulagement pour nous de toujours pouvoir compter sur le café SouthSide», mentionne Gerry Legatos.

Les denrées permettent de renflouer l’épicerie de l’organisme qui fournit de l’aide alimentaire aux personnes défavorisées.

«Nous recevons également des produits hygiéniques, comme des rasoirs ou des bas, et nous les utilisons dans nos refuges», informe M. Legatos.

Cet événement donne un bon coup de main à l’organisme qui œuvre auprès d’une clientèle vulnérable 52 semaines par année.

«Ces gens participent à développer notre mission. Ces dons sont quelque chose d’important», affirme M. Legatos.

«Je suis très fier. Je ne fais pas ça pour l’argent. Ce qui compte c’est l’impact que nous avons auprès de gens qui ont besoin d’aide» -David Colasurdo

Après huit ans, l’instigateur de la cueillette compte poursuivre sa guignolée encore de nombreuses années.

«Je ne veux jamais arrêter. Il y a trop de monde qui nous encourage, mais aussi de gens à aider», observe M. Colasurdo.

La prochaine cueillette de jouets et nourriture se déroulera le 17 décembre, de 10h à 17h, au café SouthSide, situé au 5292, rue Jean-Talon Est.

Il est possible de suivre la cueillette de jouets et nourriture sur Instagram, sous le nom sstoyandfooddrive.

Donner à votre porte

David Colasurdo a mis en place un système de cueillette à domicile afin de joindre le maximum de gens voulant donner aux gens dans le besoin.

«Il y a des personnes qui ne peuvent pas venir le dimanche de la cueillette ou des aînés qui ont de la difficulté à se déplacer. Il est possible de nous appeler et un bénévole ira chercher directement les dons chez vous», déclare M. Colasurdo.

Les personnes voulant profiter de ce service peuvent joindre M. Colasurdo au 514 298-1988.