Agenda communautaire du 6 mars 2018

Chaque semaine, l’agenda communautaire est offert gracieusement aux organismes sans but lucratif du quartier. Faites parvenir vos annonces d’un maximum de 75 mots avant le jeudi précédant la parution à l’adresse suivante: agenda_progres@tc.tc.

Ateliers de couture industrielle

L’organisme Mains Utiles propose des ateliers de couture industrielle afin de réaliser des vêtements pour femme à l’aide de patrons commerciaux. Le programme de huit semaines est offert dès le 12 mars, les lundis et mercredis, de 9h à 13h, pour 70$.

Information et inscription: 514 993-9128 ou mainsutiles@yahoo.ca.

Conversation en anglais

Le Carrefour des femmes de Saint-Léonard offre un cours d’anglais intermédiaire afin de réviser la grammaire et le vocabulaire de base, d’améliorer ses compétences en lecture ainsi que d’apprendre de nouveaux mots et expressions populaires. Il est recommandé d’avoir suivi un cours de niveau débutant ou d’avoir une connaissance du vocabulaire et de la grammaire de base pour suivre ce cours. La session se déroulera du 15 mars au 5 avril, de 12h30 à 15h30, au 8180, rue Collerette. Le prix est de 15$ pour les membres et 20$ pour les non-membres.

Les places sont limitées et l’inscription est obligatoire. Information: http://www.cfsl-femmes.com ou 514 325-4910.

Troc-tes-trucs

L’Écoquartier de Saint-Léonard organise son événement printanier Troc-tes-trucs, le 25 mars, à 13h, au pavillon du parc Giuseppe-Garibaldi, situé au 7125, rue Liénart.

Lors de l’événement, les gens apportent des objets en bon état dont ils n’ont plus besoin. En échange, ils reçoivent un nombre de points équivalant à la nature de leurs biens qu’ils peuvent échanger pour d’autres objets.

À la fin de l’événement, les objets non troqués seront remis à l’organisme Le Support — Fondation de la déficience intellectuelle.

Information: 514 328-8444.

Cours d’initiation au bridge

Ce cours offert par le Carrefour des femmes de Saint-Léonard s’adresse à toutes les femmes qui n’ont jamais joué au bridge. Il se déroulera les mardis du 6 au 27 mars, de 13h à 16h au 8180, rue Collerette. Le prix est de 20$ pour les membres et 25$ pour les non-membres. Les places sont limitées. L’inscription est obligatoire.

Information: 514 325-4910 ou http://www.cfsl-femmes.com.

Bingo

L’Association des locataires de la résidence Émilien-Gagnon invite la population à une soirée bingo, les mercredis 14 et 28 mars ainsi que 11 et 25 avril, à 18h30, au 6150, rue Jarry. Des prix de 300 à 500$ y seront remis. Les cartes se vendent au coût de 7$ pour trois cartes, ou 10$ pour cinq. Une collation est offerte au coût de 2$.

La participation au bingo donne accès aux fêtes organisées par l’association, au même prix que les résidents.

Information: Jacqueline Moisan au 514 326-0653.

Ouvert le samedi

La Boutique d’Amélie (5077, boulevard Couture), friperie opérée par les bénévoles de la Société de Saint-Vincent de Paul de Saint-Léonard, est maintenant ouverte les premiers samedis du mois, de 10h à 14h. Rappelons que les profits servent entièrement à venir en aide aux plus démunis de l’arrondissement.

Information: 514 323-5609 ou sur la page Facebook.

Bénévoles recherchés

L’hôpital Santa Cabrini est à la recherche de personnes généreuses et engagées pouvant offrir de leur temps, notamment à l’accueil et à l’orientation de la clientèle et pour des visites amicales. Les personnes intéressées doivent être majeures, offrir au moins quatre mois d’engagement et offrir un minimum de trois heures de disponibilité par semaine. Une formation est offerte sur place.

Information: Josée Collette au 514 252-6000, poste 7010.

Cliniques d’impôt

Les Services communautaires canadiens-italiens, en collaboration avec le programme des bénévoles de Revenu Québec, offre le service pour remplir les déclarations d’impôt. Les critères d’admissibilité afin de bénéficier de ce service sont de 25 000$ de revenus pour une personne seule et 30 000$ pour un couple.

Le service sera offert au Centre Leonardo da Vinci (8370, boulevard Lacordaire), sur rendez-vous seulement. Les places sont limitées. Contribution de 5$ demandée.

Information: 514 274-9462.

Bénévolat

Le Mouvement fraternité multiethnique est à la recherche de bénévoles familiers avec l’outil informatique pour produire des déclarations de revenus. Le bénévole travaillera quelques heures par semaine, selon ses disponibilités durant huit semaines, de mars à avril. Des ordinateurs portables seront mis à la disposition des bénévoles.

Information: Olga Cardenas au 514 256-6976 ou mfmethnique@yahoo.ca.