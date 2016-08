L’autoroute Bonaventure est chose du passé

Présent dans le paysage depuis 50 ans, le tronçon aérien de l’autoroute Bonaventure, entre le canal de Lachine et la rue William, appartient désormais à l’histoire. La Ville de Montréal a complété sa démolition la fin de semaine dernière.

Les travaux ont été finalisé avant 5h30 lundi matin, à temps pour l’heure de pointe.

«Les ouvriers ont travaillé 24 heures par jour durant la fin de semaine», souligne Geneviève Dubé, porte-parole de la Ville.

Propriétaire de la voie entre le canal de Lachine et la rue Notre-Dame, la Ville avait commencé l’an dernier, en juillet, à démolir les 800 mètres d’autoroute sur pilotis. Les ouvriers s’étaient d’abord attaqués aux travées du côté est. Ils avaient entrepris la deuxième phase du démantèlement le 5 juillet dernier.

La partie de l’autoroute entre le pont Champlain et le canal de Lachine appartient au gouvernement fédéral.

D’autoroute à boulevard

Construite en 1966 pour créer un lien entre le pont Champlain et le centre-ville, l’autoroute cède sa place à un boulevard urbain, le boulevard Robert-Bourassa, entre les rues de la Commune et Notre-Dame. Il comprendra cinq voies de circulation en direction sud et quatre vers le nord.

Tous les travaux de voirie doivent être complétés à la fin de 2016.

Il reste encore à construire de nouvelles bretelles reliant l’autoroute Ville-Marie au boulevard puisqu’il n’y a plus de lien autoroutier menant les automobilistes de la 720 Ouest vers la 10 Est.

Les travaux comprennent aussi le parachèvement de l’aménagement de la rue Duke ainsi que celui de la nouvelle rampe permettant d’accéder à l’autoroute Bonaventure en direction de la Rive-Sud.

Le chantier avance selon l’échéancier fixé. «Nous sommes à jour dans les travaux», assure Geneviève Dubé.

La Ville procédera l’an prochain à l’aménagement de l’îlot central d’une largeur de 42 mètres entre les rues Duke et Nazareth.

Le projet de 141,7 M$ doit être complété en septembre 2017.