Courir pour se dépasser

Chaque coureur avait le choix de courir sur une distance de 5, 10, 15 ou 21 km.







Quelque 320 coureurs ont pris d’assaut les rues de Verdun, LaSalle, Lachine et Dorval vendredi dans le cadre de la 6e édition du Grand défi du Lac Saint-Louis (GDLSL). C’est avec fierté que les adolescents ont franchi la ligne d’arrivée.

«J’ai atteint mon objectif de ne pas marcher durant les 10 kilomètres», indique l’élève de Dorval-Jean XXIII, Divyam Khubar, tout en reprenant son souffle.

Sur le coup de 10h, les élèves de huit écoles secondaires de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB) ont pris part le départ en simultané dans des parcs de Verdun, LaSalle et Lachine.

Sous un soleil radieux, les jeunes ont sillonné les rues des arrondissements jusqu’à Dorval-Jean-XXIII. Des postes de ravitaillement ont aidé les athlètes à tenir le coup jusqu’à la cour de l’école.

Esprit d’équipe

Les parcours de 5, 10, 15 et 21 km ont permis aux élèves de dépasser leurs limites. «Je suis vraiment contente parce que je pensais que ça me prendrait plus de temps pour terminer la course», se réjouit Kasheera Mattis, une élève de Dalbé-Viau.

Comme plusieurs, l’adolescente s’est entraînée jusqu’à deux fois par semaine en vue du GDLSL. Course, cour de musculation, yoga et zumba étaient notamment à l’agenda.

Les premiers coureurs à avoir franchi la ligne d’arrivée n’ont d’ailleurs pas hésité à soutenir les autres participants.

«On est une grande famille. Il faut s’encourager les uns les autres», souligne Emmy Demers, qui fréquente la même école.

Participation

Les organisateurs se réjouissent de la forte participation de cette année. Une soixantaine de jeunes de plus que l’an dernier ont chaussé leurs espadrilles.

«C’est une journée pour se dépasser, s’amuser et tisser des liens autant avec leur équipe que les autres écoles» soutient Karine Myrand, la directrice générale du Réseau du sport étudiant du Québec(RSEQ) Lac-Saint-Louis qui organise l’événement.

Le GDLSL a comme objectif de promouvoir les saines habitudes de vie auprès des jeunes. Plusieurs d’entre eux répéteront l’expérience le mois prochain au Grand défi Pierre Lavoie ou à la course signature de Fillactive.