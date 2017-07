Bien plus qu’une piscine pour Verdun

Le Natatorium est une véritable institution à Verdun. Plus grande piscine extérieure au Canada pendant de nombreuses années, elle était également la toute première à Montréal, faisant de la ville une destination pour plusieurs habitants de la métropole.

La fin des années 1930 à Verdun est marquée par de nombreux grands travaux publics, mis en chantier afin de donner de l’emploi aux nombreux chômeurs de la ville, durement frappée par la Grande Crise économique.

Le maire Hervé Ferland, élu en 1933, décide d’implanter un «New Deal à Verdun», inspiré de la solution du président américain Franklin Delano Roosevelt, faisant construire des rues, des trottoirs et un système d’aqueduc, puis l’Auditorium et le Natatorium, ce dernier dessiné par l’architecte H. C. Sturgess.

C’est un seul et même homme qui portera tous ces projets: Henry Hadley, un des fonctionnaires les plus marquants de l’histoire de Verdun. Premier ingénieur en chef de la Ville, il est le fils du cinquième maire, Henry Senior, et petit-fils d’un des tout premiers propriétaires terriens du territoire.

Événements grandioses

Plus de 2000 spectateurs se sont rassemblés pour la soirée d’inauguration du 12 juillet 1940, déboursant volontiers le 50¢ d’admission pour avoir le droit de passer la grande porte, flanquée de ses deux tourelles à l’allure presque médiévale.

Du même coup, la soirée lançait le premier grand événement dont le Natatorium serait l’hôte, la Compétition du Dominion en plongeon et en natation.

Un an plus tard, la visite inattendue de l’acteur hollywoodien Buster Crabbe, Tarzan lui-même, sème l’émoi dans tout Verdun. Venu au Natatorium afin de se pratiquer pour les <@Ri>Water Follies<@$p> qui se tiennent au Forum dans les jours suivants, il attire les curieux qui se rassemblent autour de la clôture de l’établissement.

Le double champion olympique est revenu au Natatorium à de nombreuses reprises dans les années suivantes, que ce soit pour profiter de la piscine ou pour inciter le public à acheter des bons de la victoire, servant à financer les efforts de guerre.

La piscine sera bientôt rénovée afin de devenir accessible universellement et de retrouver certains aspects art-déco disparus au fil des ans.