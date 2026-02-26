Vers 10% de logement social à Verdun?

La mairesse de Verdun, Céline-Audrey Beauregard, a dévoilé une nouvelle stratégie locale visant à accélérer la création de logements sociaux et communautaires. Actuellement, seulement 4% des logements sur le territoire de Verdun sont sociaux ou communautaires, un chiffre que l’administration Beauregard souhaite porter à 10% d’ici 2030.

Mme Beauregard affirme avoir amorcé une démarche de mobilisation et d’analyse approfondie. Au cours des 100 premiers jours de son présent mandat, près d’une cinquantaine d’acteurs du milieu, incluant des organismes communautaires en habitation, des promoteurs, la Société d’habitation et de développement de Montréal (SHDM), ainsi que la mairesse de Montréal, ont été rencontrés. Un mandat interne a été donné pour proposer un plan visant à activer tous les leviers réglementaires, fonciers, financiers et partenariaux nécessaires à la réalisation de projets de logements sociaux et communautaires.

Reconversion du stationnement Éthel

Parmi ses projets phares, l’administration Beauregard envisage de repenser l’avenir du stationnement Éthel. Cet édifice construit en 1970 et arrive en fin de vie utile. La mairesse souhaite y voir un projet mixte, incluant des locaux commerciaux et communautaires au rez-de-chaussée et des logements sociaux et abordables aux étages supérieurs. Le sous-sol servirait au stationnement.

Cette transformation soutiendrait les commerces de proximité et les besoins du pôle d’employabilité, indique la mairesse. L’ajout d’un accès public au toit est également envisagé.

«Le droit au logement n’est pas négociable. À Verdun, nous agissons pour que chacun puisse y vivre dignement. Comme mairesse, je prends ma part : nous allons faire avancer le droit au logement avec nos leviers locaux», affirme Céline-Audrey Beauregard.

À court terme, l’administration a mis en place une halte-chaleur dans le cadre des mesures d’urgence pour la période hivernale. Elle continue également son travail de mobilisation au sein du comité itinérance pour assurer une offre de service sur le territoire.

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