Forte augmentation des taxes locales dans Verdun, Rosemont et Villeray

La taxe locale fera un bond non négligeable l’an prochain pour les propriétaires d’immeubles dans Verdun, Rosemont-La Petite-Patrie et Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. Des augmentations de 10% à 25% en moyenne sont à prévoir, selon le type d’immeuble, malgré l’augmentation des transferts de la ville-centre.

Les différents arrondissements de Montréal adoptent leurs budgets locaux depuis la semaine dernière, en amont de la présentation du budget de la Ville. Les chiffres présentés par Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension montrent que la taxe locale pour une maison unifamiliale moyenne augmentera d’environ 54$, ou 17,5%. Pour un condo, ce chiffre sera plus près de 11%.

Mais c’est dans Verdun et dans Rosemont-La Petite-Patrie que la facture sera la plus salée. Les augmentations moyennes dans Verdun seront d’environ 23% pour une maison et 25% pour un condo. Pour les Rosemontois, ça sera en moyenne 22% et 20,5% respectivement.

Ces augmentations sont calculées en appliquant à la croissance de la valeur foncière de chaque arrondissement ainsi que les nouveaux taux de taxation appliqués. Vu qu’elles sont calculées à partir de moyennes et sont à titre indicatif seulement, nous les avons arrondies au demi-point de pourcentage le plus près.

D’autres arrondissements, comme Ahuntsic-Cartierville (10% et 11,5%), L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève (10% et 11%), Pierrefonds-Roxboro (6% et 7%) et le Sud-Ouest (6% et 7%) haussent leur taxe locale de façon marquée. Les augmentations les plus faibles auront lieu à Montréal-Nord (2,5% et 1,5%) et Ville-Marie (4% et 3%).

Pour un propriétaire, la taxe locale n’est qu’une petite partie du compte de taxes municipal. Le véritable impact sera connu lorsque Soraya Martinez Ferrada et Claude Pinard présenteront leur premier budget, plus tard ce mois-ci.

Taxer malgré une hausse des transferts

Les hausses dans Verdun, Rosemont-La Petite-Patrie et ailleurs sont appliquées alors que la nouvelle mairesse Soraya Martinez Ferrada a promis d’augmenter les transferts de la ville-centre vers les arrondissements. VSP recevra 1,3 M$ de plus que l’an passé, Rosemont 1,4 M$, Ahuntsic 1,8 M$ et le Sud-Ouest 1,9 M$. Verdun se retrouve un peu moins choyé, avec une augmentation de seulement 800 000$ des transferts de la ville-centre.

Mme Martinez Ferrada avait pourtant demandé aux arrondissements de faire preuve de rigueur avec ces nouvelles sommes.

La nouvelle mairesse de Verdun, Céline-Audrey Beauregard, estime que son arrondissement est sous-financé depuis des décennies. «Ça fait 10 ans qu’on est dans l’optimisation. Maintenant, on en est au point où soit on augmente la taxe d’arrondissement, soit on coupe dans les services essentiels», dit-elle.

Mme Beauregard souligne que son arrondissement ne dispose pas de grands espaces industriels ou commerciaux qui peuvent augmenter de façon importante les recettes fiscales, contrairement à Anjou, Saint-Laurent ou Ville-Marie.

Du côté du Sud-Ouest, la mairesse Véronique Fournier indique que l’arrondissement a augmenté sa taxe locale pour diminuer sa dépendance aux surplus accumulés. Le nouveau maire de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Jean-François Lalonde, souligne que les dépenses de l’arrondissement augmenteront avec l’ouverture de la bibliothèque Caroline-Dawson.

Projet Montréal taxe plus

Hormis Ahuntsic-Cartierville, les augmentations les plus fortes se trouvent dans les arrondissements contrôlés par des élus de Projet Montréal.

En campagne électorale, Ensemble Montréal avait accusé ses rivaux de trop dépenser sans améliorer les services. En entrevue, Mme Fournier ne croit pas que les budgets présentés cette semaine ne donnent des munitions au parti de Soraya Martinez Ferrada.

«La population nous a demandé d’agir sur certains dossiers et c’est ce qu’on compte faire», dit-elle. L’élue ajoute que les augmentations étaient plus fortes dans les arrondissements excentrés au cours des années précédantes.

Ensemble Montréal n’a pas souhaité commenter la situation.

Augmentation des taxes selon l’arrondissement:

Arrondissement Augmentation moyenne – maison unifamiliale Augmentation moyenne – condo Ahuntsic-Cartierville 10% 11,5% Anjou N/D N/D Côte-des-Neiges–NDG 3% 4% L’Île-Bizard–Ste-Geneviève 10% 11% Lachine 4,5% 6,5% LaSalle 6% 4% Mercier–Hochelaga-M. 5% 5,5% Montréal-Nord 2,5% 1,5% Outremont 4% 10% Plateau-Mont-Royal N/D N/D Rivière-des-Prairies–PAT N/D N/D Rosemont–La Petite-Patrie 22% 20,5% Saint-Laurent N/D N/D Saint-Léonard N/D N/D Sud-Ouest 7,5% 6,5% Verdun 23% 25% Ville-Marie 4% 3% Villeray–St-Michel–Parc-Ex. 17,5% 11% Moyenne des arrondissements: 9% 9%

*Les chiffres sont des moyennes. Ils ont été calculés à partir de l’augmentation de la valeur foncière et du taux de taxation applicable, et ensuite arrondis à un demi-point de pourcentage près. Ils sont donnés à titre indicatif seulement. L’augmentation véritablement appliquée à un propriétaire individuel peut varier grandement à l’intérieur d’un même arrondissement.

*Anjou, le Plateau-Mont-Royal, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Saint-Laurent et Saint-Léonard n’ont pas encore diffusé leur budget ou n’ont pas précisé le taux de taxation applicable.

Une version précédante de l’article indiquait que l’augmentation moyenne dans Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension serait de 40$ pour une maison unifamiliale. C’est le chiffre qui a été diffusé par l’arrondissement. Les calculs montrent plutôt que l’augmentation sera de 54$ en moyenne.