Rugby en effervescence

L’équipe québécoise de rugby a remporté le championnat canadien qui avait lieu fin juillet dans la ville de Saskatoon. Parmi les joueuses, la Verdunoise Magali Harvey qui a déjà été championne du monde, en 2014.

Avec une fiche parfaite de quatre victoires, les athlètes de la formation féminine de rugby ont mené les autres provinces tout au long de la compétition qui a duré huit jours. Ajouté aux Jeux olympiques depuis seulement 2016, c’est un sport de contact qui se joue sur un terrain semblable à celui du football.

«Le but du jeu est de marquer des points derrière la ligne, en aplatissant le ballon, décrit le directeur général de Rugby Québec, François Ratier. On peut botter, passer, courir et plaquer.»

L’ancien entraîneur était déjà responsable de l’équipe féminine du Canada lorsqu’elles ont gagné la Coupe du monde. Magali Harvey était dans cette équipe à l’époque et a été nommée meilleure joueuse au monde. En plus d’être une athlète de haut niveau, la femme de 26 ans est coach à l’université McGill et travaille à Rugby Québec en marketing et communication.

«Au championnat canadien, on avait une équipe vraiment forte. La compétition était présente, mais on dominait.»

— Magali Harvey, joueuse de rugby

Popularité en hausse

L’intérêt croissant pour ce sport augmente le niveau de jeu. «En ce moment, les équipes nationales ont des séries à travers le monde donc, toute l’année», mentionne la Verdunoise. Contrairement à ce qu’il se faisait encore il y a peu de temps, il y a maintenant des ligues professionnelles de rugby et quelques bourses d’université.

«Les athlètes peuvent choisir le rugby, s’améliorer et payer leurs études», souligne Magali Harvey.

Le directeur général de Rugby Québec, qui a lui-même été joueur de rugby dans les années 1990, essaie d’organiser une tournée en France en mai pour garder le rythme de performance de l’équipe nationale. La prochaine Coupe du monde aura lieu en 2021, dans un pays encore indéterminé.

