NEW YORK — Vérification faite par l’Associated Press, et contrairement à ce que vous pouvez avoir lu ou entendu ailleurs, voici quelques-uns des événements les plus extraordinaires qui ne se sont pas produits cette semaine…

—————

FAUX: Donald Trump est en défaut de paiement pour son terrain de golf à Porto Rico, chargé d’une dette fiscale de 33 millions $ US dans ce territoire américain.

EN FAIT: Le club de golf Trump International porte bel et bien le nom du président américain, mais ce dernier n’en a jamais été propriétaire malgré ce que rapportent plusieurs médias. Le Coco Beach Golf & Country Club a été rebaptisé en 2008, après avoir obtenu une licence de marque pour le nom de Donald Trump. En 2015, il s’est trouvé en défaut de paiement pour des obligations municipales et a déclaré faillite sous son nom original. Une entreprise de Trump figure sur la liste des créanciers dans son dépôt de bilan.

————–

FAUX: La Ligue nationale de football (NFL) a collé une amende d’un million de dollars américains à tous les joueurs des Steelers de Pittsburgh pour être demeurés au vestiaire pendant l’hymne national.

EN FAIT: Cet article du site The Last Line of Defence, qui admet diffuser des canulars, prétend que le commissaire de la NFL, Roger Goodell, a mis les joueurs à l’amende parce qu’ils n’étaient pas sur le terrain lors de l’interprétation de l’hymne national, dimanche, avant leur rencontre avec les Bears de Chicago. Le commissaire s’est plutôt dit fier de la réaction des joueurs, dont près de 200 d’entre eux ont posé leur genou au sol ou se sont assis pendant l’hymne national.

————–

FAUX: Un policier a abattu un adolescent, en Alabama, après avoir confondu son saxophone à une mitraillette.

EN FAIT: Cette histoire a commencé à circuler en août 2016, mais plusieurs sites l’ont récemment partagée. Elle prend place à Gary, à Alabama — une ville pourtant inexistante. On prétend qu’un policier local a ouvert le feu sur un garçon qui se rendait à l’arrêt d’autobus, croyant que son instrument était en fait une arme. La photo qui accompagne le texte est celle d’un adolescent vraiment mort aux mains des policiers en avril 2016, à Saint-Louis.

———-

FAUX: Donald Trump a frappé les membres du Congrès d’une interdiction de voyage vers Porto Rico après que l’intervention du gouvernement face à l’ouragan Maria eut été critiquée.

EN FAIT: Cette histoire émane d’un article du quotidien «Washington Post» selon lequel les élus n’ont pas pu avoir accès à un aéronef militaire pour se rendre à Porto Rico. Le sénateur Robert Menendez a indiqué aux journalistes jeudi qu’il avait tenté d’organiser un voyage avec d’autres législateurs à bord d’un avion fourni par le Pentagone, mais ce voyage a été annulé. Plusieurs élus, dont M. Menendez, ont visité l’île ou comptent s’y rendre à bord de vols commerciaux.

———-

FAUX: Si vous remarquez des craquelures dans votre melon d’eau lorsque vous le tranchez, jetez-le. Il peut vous rendre malade.

EN FAIT: Des écarts de température lors de la croissance d’un melon d’eau peuvent être à l’origine de crevasses dans sa chair, mais elles sont sans danger, selon la Commission nationale de promotion du melon d’eau aux États-Unis. Plusieurs histoires alarmantes circulent par rapport à des melons d’eau qui avaient explosé en Chine, en 2011. Or, des produits chimiques qui ne sont pas utilisés aux États-Unis avaient été employés pour augmenter la croissance de ces fruits.