BARCELONE, Espagne — Plusieurs milliers de manifestants se sont rassemblés, mardi, devant le quartier général de la police espagnole, à Barcelone, afin de protester contre la brutalité policière qui a fait des centaines de blessés pendant un référendum contesté sur la sécession de la Catalogne.

La foule s’est réunie dans la capitale catalane, criant des slogans et demandant à la police espagnole de quitter la région.

Cette manifestation a eu lieu alors que plusieurs petits syndicats et groupes pro-indépendance ont incité les travailleurs de la Catalogne à participer à une grève générale et au moment où les leaders de la région réfléchissent à une possible déclaration d’indépendance, deux jours après le référendum déclaré illégal et invalide par Madrid.

Les manifestants sont arrivés à pied, marchant dans les boulevards vides et des rues fermées par la police municipale, pendant que les touristes observaient le tout au loin.

Les manifestants ont bloqué plusieurs rues de la ville et les services d’autobus et de taxi ont été touchés.

La grève n’a toutefois pas l’appui des deux principaux syndicats d’Espagne — l’Union générale des travailleurs et les Commissions ouvrières — et rien n’indique que les activités des grandes industries de la région et de l’aéroport de Barcelone ont été touchées.