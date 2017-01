L’attentat à Québec a fait jaser partout dans le monde et s’est rendu jusqu’aux oreilles de J.K. Rowling.

L’auteure de la série Harry Potter a répondu à un tweet provenant du Daily Mail, un journal anglais, qui décrivait Alexandre Bissonnette, l’homme de 27 ans qui est accusé d’avoir tué six personnes dans une mosquée à Québec, comme étant un «loup solitaire».

J.K. Rowling aurait préféré que le Daily Mail soit plus précis. «Il. est. un. terroriste. pas. un. loup. solitaire.», a-t-elle tweeté, mettant l’accent sur chacun de ses mots.

Dans le jargon criminel, le terme «loup solitaire» est utilisé pour décrire une personne qui a commis un acte de violence seule. Cependant, plusieurs s’entendent pour dire que le mot est faible pour décrire un acte terroriste du genre de celui d’Alexandre Bissonnette.

Il n’y a pas que J.K. Rowling qui a réagi à cette appellation. En effet, plusieurs internautes ont demandé aux médias et aux autorités d’aller droit au but lorsqu’ils parlaient de l’attentat et de décrire Alexandre Bissonnette comme étant un terroriste.

Si le terroriste est blanc, dites qu'il s'agit d'un loup solitaire et qu'il a eu une enfance difficile menant à cet acte. pic.twitter.com/jbYK5iITKF — Fela (@Fela_X7) January 31, 2017

Le mec va dans une mosquée tue de sang froid des fidèles et on le qualifie de "loup solitaire". Pourquoi pas bernard l'hermite ? — Madjid Messaoudene (@MadjidFalastine) January 31, 2017