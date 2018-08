Déjà présent sur le marché européen depuis plus de trois ans, Mitsubishi a su se faire désirer en amenant seulement cette année cet hybride «branchable» sur le marché canadien.

Il arrive à point nommé, car il n’y a pratiquement aucun VUS hybride rechargeable sur la route. Il répond à ce titre à une demande grandissante de la part des automobilistes. L’envers de la médaille concerne la faible autonomie annoncée à 35 km par Mitsubishi. Dans les faits, nous avons été incapable de faire mieux que 30. C’est bien peu; un minimum de 50 serait souhaité. En attendant, Mitsubishi annonce pour 2019 une batterie qui passera de 12 kWh à 13,8 kWh pour une autonomie de 45 km au lieu de 35. Ce n’est pas beaucoup, mais c’est déjà mieux.

Comment ça marche

Visuellement, il n’y a pas vraiment d’indice permettant de différencier un Outlander à essence d’un modèle PHEV, sauf la prise de recharge située sur l’aile arrière droite, un endroit peu commun et pas très pratique. L’habitacle, sans fioritures, ne brille pas par son originalité, mais les matériaux sont de qualité. Il faut saluer les prouesses technologiques qui ont fait de ce véhicule un modèle hybride électrique rechargeable. Sans tomber dans les détails techniques, notons que l’Outlander PHEV fonctionne à la base avec un moteur à essence qui vient épauler le moteur électrique. Les batteries se rechargent en mouvement à l’aide du moteur à essence et, à l’arrêt, au moyen d’une prise. Le moteur n’a rien de moderne. C’est le vieux 2,0 litres 4 cylindres, mais sa fiabilité est éprouvée. En mode électrique ou hybride, les deux batteries se trouvent dans les essieux arrière, procurant une traction électrique intégrale. Enfin, il existe un mode hybride parallèle où le moteur entraîne les roues avant, permettant de recharger les batteries tout en continuant de profiter du rouage intégral. Même si ces modes de fonctionnement semblent compliqués, cela se fait automatiquement, sans que le conducteur en ait conscience. La seule intervention humaine est le contrôle de la récupération par l’intermédiaire des palettes au volant, qui permettent de garder une réserve électrique.

Sur la route

Même avec une puissance combinée de 197 chevaux, personne n’achète pour la performance un hybride qu’on peut brancher. D’ailleurs, les accélérations et les reprises sont en tout point semblables à celles du modèle 4 cylindres. En effet, malgré un surplus de puissance provenant des batteries, ces dernières ajoutent 300 kg au véhicule, et on sent le moteur travailler fort lorsqu’il est sollicité. Cependant, une fois le véhicule lancé, la puissance est plus qu’adéquate. Il faut aussi noter que l’emplacement des batteries ampute le réservoir de carburant. Celui-ci ne contient que 45 litres en modèle hybride (60 en modèle à essence) et n’offre que 5 places, éliminant la troisième rangée de sièges. Il y a toutefois une bonne nouvelle. Ce surplus de poids ajoute un aplomb sur la route qui donne un sentiment de confiance au volant. Pour la consommation, nous avons terminé notre semaine d’essai à 9,2 litres aux 100 km. C’est correct, sans plus. À titre comparatif, nous avions réalisé 7,7 litres aux 100 km avec le Toyota RAV4 hybride. Comme tous les modèles hybrides, le Outlander PHEV est assez silencieux sur la route. La conduite n’est pas nerveuse, mais peu de modèles de cette catégorie vous donneront de grandes sensations au volant.

Conclusion

Victime de son succès en Europe (c’est pourquoi la commercialisation a été reportée maintes fois chez nous), l’Outlander est cependant en voie de connaître ici aussi un franc succès. Vous devrez payer de 43 000 à 50 000 $ pour l’acquérir, moins les 4 000 $ après taxes à l’achat.

Forces

Technologie avancée

Silence de roulement accru

Fiabilité éprouvée

Faiblesses