Pour 2018, Ford présente une nouvelle mécanique pour son très populaire modèle F-150.

En plus des trois types de moteurs V6 et du V8, les fervents du camion du constructeur américain auront la possibilité de choisir un V6 diesel, de 3,0 litres, qui va offrir 250 chevaux et 440 lb-pi de couple. C’est en fait le même moteur qui se trouve sous le capot du Range Rover HSE. Cette nouvelle mécanique est offerte pour le F-150 dans les versions Lariat, King Ranch et Platinum avec une cabine SuperCrew et une boîte de 5,5 ou 6,5 pi.

Avec une boîte automatique à 10 rapports, la consommation annoncée se situe à 9,4 litres/100 km (2 roues motrices) et la capacité de remorquage est de 11 400 lb.

Le modèle F-150 revisité plaira à ceux qui veulent un camion robuste sans devoir se tourner vers les modèles Super Duty. Les versions à quatre roues motrices donneront un rendement autour de 10,8 litres aux 100 km. Le plein du réservoir d’urée devra être effectué tous les 16 000 km.

Autre trait de caractère intéressant: le moteur est exceptionnellement silencieux. Un nouveau passager ignorera qu’il y a un moteur diesel sous le capot si le propriétaire du camion F-150 ne le lui dit pas. Seules la ligne rouge et la faible vitesse du moteur sur l’autoroute lui donneront un indice.

Sur la route, la boîte automatique à 10 rapports offre une grande douceur de roulement et les bruits parasites demeurent à l’extérieur du véhicule. La cabine est ainsi extrêmement silencieuse.

Notre modèle à l’essai, une version Platinum, est le plus équipé de la gamme. Son prix débute à 71 519$, avec plus de 12 000$ d’options. Le moteur diesel fait monter à lui seul le prix de la facture de 5650$. Le toit panoramique et le régulateur de vitesse adaptatif se négocient à 1750$ chacun. Il faut ajouter 1350 $ pour le groupe technologique et 550 $ pour un protecteur de la boîte derrière. Avec les frais liés au transport et à la préparation, la facture dépasse 86 000$.

L’acheteur aura toutefois droit au grand luxe avec sellerie de cuir et chaîne audio Bang & Olufsen. Il se sentira presque dans une berline de luxe.

Toutefois, avant de faire l’achat d’un véhicule roulant au diesel, il faut faire un inventaire précis de ses besoins. La prime pour passer de l’essence au diesel demande un investissement substantiel. Si l’acheteur n’est pas enclin à parcourir 40 000, 50 000, voire 60 000 km et plus chaque année, il faudra une très longue période pour amortir l’investissement. Dans ce cas, un F-150 avec un moteur Ecoboost V6 de 3,5 litres ou – mon moteur préféré – celui équipé d’un moteur V8 de 5 litres sont probablement plus indiqués.

Une chose est certaine, toutefois: Ford va rejoindre une clientèle qui attendait ce genre de véhicule et GM se joindra au groupe dans peu de temps avec son duo Silverado et Sierra.

Fiche d’appréciation

Forces

Moteur diesel silencieux

Conduite confortable

Beaucoup de technologie

Faiblesses