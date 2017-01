Le travail des femmes est-il en train de devenir le gagne-pain principal du couple? Dans bien des cas, oui, car leur rémunération a rattrapé celle des hommes.

Le magazine Châtelaine vient de publier les résultats d’un sondage qu’il a conduit au mois d’août 2016 auprès de 1029 Canadiennes de 35 à 45 ans. Le but de ce sondage était d’explorer les conditions de vie des femmes alors qu’elles approchaient leur quarantaine ou l’entamaient. Un des résultats mérite qu’on s’y attarde.

Ainsi, parmi les femmes interrogées, 40 % ont déclaré que leur revenu de travail, c’est-à-dire leur salaire ou les honoraires qu’elles reçoivent, était égal ou supérieur à celui de leur conjoint. C’est presque la moitié, alors que les médias nous rappellent fréquemment que la rémunération des femmes, toutes choses étant égales par ailleurs, est moindre que celle de leurs homologues masculins.

Que faut-il donc en penser? Pendant des décennies, c’est l’homme qui a été le principal pourvoyeur au sein du couple. Est-il possible que ce ne soit plus le cas et qu’aujourd’hui, les deux conjoints participant plus ou moins également au revenu familial? Et que, dans certains cas, ce soit la conjointe qui rapporte au foyer une rémunération supérieure?

L’observation de la vie de tous les jours pourrait le laisser croire. J’ai remarqué au cours des dernières années que beaucoup de femmes qui consultent un conseiller d’orientation occupent des emplois mieux rémunérés que celui de leur conjoint. Vous connaissez peut-être d’ailleurs un ou plusieurs couples au sein desquels le salaire de la conjointe est devenu le revenu principal.

Toutefois, la réalité est plus complexe. C’est ainsi qu’au Québec, dans l’ensemble, les hommes sont toujours mieux rémunérés que les femmes. Leur salaire hebdomadaire moyen en 2015 était de 922,26 $, alors que celui des femmes était de 735,78 $. La différence n’est pas aussi marquée lorsqu’on compare les salaires horaires, mais en moyenne, les hommes gagnent 2,44 $ l’heure de plus que les femmes.

62% La rémunération des femmes rattrape celle des hommes. De 1997 à 2015, les revenus d’emploi des Québécoises ont augmenté de 62 %, alors que ceux des hommes n’augmentaient que de 46 %.

C’est lorsqu’on considère l’évolution des salaires qu’une autre réalité émerge. Depuis plusieurs années, on assiste en effet à un rattrapage de la part des femmes. Alors que, sur une base hebdomadaire, les hommes gagnaient, en 2015, 46 % de plus qu’en 1997, les femmes gagnaient quant à elles 62 % de plus. Leurs revenus ont donc augmenté bien plus rapidement. Leur salaire horaire moyen s’est également accru dans des proportions semblables.

Comme on le sait, le nombre de femmes possédant une formation collégiale ou universitaire s’est accru. Elles sont donc de plus en plus nombreuses à occuper des postes de professionnelles où elles sont très bien rémunérées, ce qui explique l’augmentation de leurs revenus. Dans ce nouveau contexte, il n’est pas surprenant de constater que, dans certains couples, l’emploi de la conjointe soit le principal gagne-pain. C’est une tendance qui s’accentuera si les femmes continuent à être de plus en plus nombreuses sur le marché du travail.