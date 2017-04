La semaine dernière, j’étais à la pharmacie et j’attendais en sifflotant (un sport dans lequel j’excelle) que le labo prépare mon ordonnance d’onguent à la cortisone pour un léger rash que j’ai sur une jambe.

Je dois avouer que j’aime bien ce moment où tu rêvasses mollement, dans une salle d’attente ou dans le métro, en observant les gens. Il y a toujours quelque chose d’intéressant à regarder des êtres humains agir. Well, des êtres humains silencieux. Quand ça se met à parler, c’est plus difficile. Mais bref, j’étais là à espionner les autres clients en faisant semblant de lire les descriptions de produits de la section «magique» (les produits homéopathiques) de cette pharmacie familiale de Rosemont en me délectant du fait qu’un monsieur âgé ne savait visiblement pas qu’on ne doit pas utiliser la machine à pression (si tu te poses la question, ça s’appelle un sphygmomanomètre) avec sa jambe.

– M. Ross Trempe? a appelé la technicienne.

– Moui?

– Vous pouvez payer à moi, mais le pharmacien veut ABSOLUMENT vous parler.

– Absolument? Ah, ok.

Ledit pharmacien est arrivé. C’était un jeune homme d’une vingt-neuvaine d’années qui avait les yeux soucieux de quelqu’un qui ne veut surtout pas se tromper en comptant des pilules. Il semblait épuisé par le poids de sa journée/semaine/vie et a soupiré lourdement avant de m’adresser ces mots :

– Est-ce que vous avez déjà utilisé cet onguent?

– Euh, non.

– Ok, c’est super-super-super-super important de bien suivre les indications.

– D’accord. Et quelles sont-elles, ces indications?

– Il faut en mettre une fois par jour sur la zone affectée.

– …

– …

– C’est tout?

– Oui. Mais c’est super-super-super-super important d’en mettre sur la ZONE AFFECTÉE. Une fois par jour.

– Shit, j’aurais dû prendre des notes en vous écoutant. Ça devient mélangeant, autant d’informations. Où dois-je en appliquer déjà?

– Sur la zone affectée. Une fois par jour.

– Ok, je pense que j’ai saisi! Il faut que j’en mette partout sur mon corps SAUF sur la zone affectée, de 5 à 10 fois par jour, c’est bien exact?

– NON!!! SEULEMENT SUR LA ZONE AFFECTÉE!!! UNE FOIS PAR JOUR!!!

– Ouf, je vous avoue que je suis un brin confus. Est-ce possible de me faxer les indications? Ou mieux encore, de me les texter? ai-je dit en montrant mon téléphone.

– …

– *sifflote niaiseusement*

– Vous avez déjà compris, han?

– Depuis genre 45 mi­nutes.

– Ouf, je suis désolé, j’pense que j’ai sérieusement besoin de repos…

– Avez-vous pensé à poser la zone affectée sur un oreiller? Une fois par jour?