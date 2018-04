Les créateurs de mode québécois ont fait bonne figure au cinquième gala des Canadian Arts & Fashion Awards (CAFA).

D’abord, deux marques montréalaises ont remporté les prix les plus prestigieux de la soirée et ont été nommées Créateur de l’année: Marie Saint Pierre (Mode féminine) et Atelier New Regime (Mode masculine).

Une des pièces de la collection printemps-été de Marie Saint Pierre.

La marque montréalaise Atelier New Regime.

La jeune griffe de bijoux Sofia Zakia (qu’on a présentée dans Métro la semaine dernière) a pour sa part reçu un prix récompensant les nouveaux talents dans la catégorie Accessoires, alors qu’Aldo Bensadoun, fondateur de la chaîne de magasins du même nom, s’est vu remettre un prix reconnaissant ses réalisations et sa contribution à l’industrie de la mode.

Maripier Morin a quant à elle été élue Influenceur numérique de l’année, elle qui doit sa notoriété dans le ROC notamment grâce à sa participation à l’émission Hockey Wives. Même le style de Céline Dion y a été reconnu: la diva (absente pour des raisons de santé) a reçu le prix de l’icône de style de l’année.

Parmi les autres lauréats, notons Markoo (Nouveau talent, mode), Ela (Créateur d’accessoires de l’année), Canada Goose (Marque de vêtements d’extérieur de l’année) et Greta Constantine (Bourse Suzanne Rogers pour le développement international).

Bref, une bonne récolte pour les artisans d’ici.