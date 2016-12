J’ai testé plusieurs dizaines de gadgets au cours de l’année 2016. Voici mes coups de cœur : pas forcément les meilleurs de leur catégorie (quoi que ce soit souvent le cas), ni les meilleurs rapports qualité-prix, mais ceux avec lequel j’ai eu le plus de plaisir, ceux qui m’ont surpris et que j’ai aimé faire essayer aux gens de mon entourage.

Beoplay A1



J’ai intitulé ma mise à l’essai de ce petit haut-parleur Bluetooth de la compagnie danoise Beoplay, la filiale grand public de Bang & Olufsen, « Coup de cœur pour le Beoplay A1 ». C’est d’adon.

De tous les haut-parleurs sans fil que j’ai essayés à ce jour, le Beoplay A1 est celui qui offre à la fois le meilleur design et la meilleure qualité sonore, le tout dans un boitier assez petit pour être transporté avec soi. Le Beoplay A1 est capable de remplir une pièce à lui seul et son autonomie de 24 heures permet de l’écouter sans constamment devoir le recharger. Un petit bijou de gadget techno, vendu 320$ au Canada.

DJI Phantom 4



Probablement l’appareil avec lequel je me suis le plus amusé cette année. J’ai capturé des images 4K en longeant des côtes gaspésiennes sur un kilomètre, j’ai volé au-dessus d’icebergs à Terre-Neuve et j’ai traversé les dunes de Sandbanks en Ontario.

Je ne mentirai pas : rendre le drone à DJI après mon essai n’a pas été facile. Vous pouvez lire ma critique ici, mais mon test vidéo est plus intéressant, si vous avez un peu de temps.

Kindle Oasis



Deux excellentes liseuses haut de gamme ont été lancées en 2016 : la Kindle Oasis et la Kobo Aura One. Si je devais en acheter une, j’irais probablement avec le modèle de Kobo, surtout à cause de son prix, mais c’est la Kindle Oasis qui m’a le plus charmé. Sa minceur, son design et ses boutons qui permettent facilement de la lire d’une main ou d’une autre en font un appareil franchement plaisant à utiliser.

L’écosystème Kindle demeure une prison dorée, mais la Oasis représente une belle surprise en 2016. Dommage qu’elle soit vendue 400$.

HTC Vive



J’ai été dans l’ensemble déçu de la réalité virtuelle en 2016, mais j’ai tout de même eu beaucoup de plaisir à tester le casque HTC Vive, et encore plus à le faire essayer à ceux qui n’avaient jamais fait l’essai de cette technologie.

Le positionnement du casque, qui nous permet de bouger dans un environnement virtuel, ajoute énormément à l’expérience, ce qui contribue à faire du HTC Vive le meilleur appareil de sa catégorie. Dommage toutefois qu’il est si cher, que son installation demande autant de place et que les logiciels compatibles n’ont pas plus à offrir.

Dyson 360 Eye



C’est la compagnie Dyson elle-même qui décrit le mieux son aspirateur-robot : l’appareil est loin d’être parfait, mais c’est le meilleur en son genre. Ses faiblesses : le robot a parfois de la difficulté à passer à certains endroits, il est impossible de contrôler où il ne devrait pas aller et son réceptacle est plutôt petit. Ses avantages : il aspire bien, il est facile à programmer (une fois son installation complétée) et il permet efficacement de nettoyer une bonne partie de sa demeure sans aucun effort.

Bref, le Dyson 360 Eye est un bon aspirateur, mais un robot moyen. Il y a certainement place à amélioration, mais il représente tout de même un bon premier essai, à considérer pour les biens nantis (le Dyson 360 Eye est vendu 1299$ l’unité au Canada).

HP Spectre



En informatique, on se souviendra notamment de 2016 comme de l’année ayant marqué la montée des ordinateurs imparfaits. Le HP Spectre est certainement l’un d’eux : ses forces importantes, comme sa minceur, son design, son bon clavier et sa puissance pour son format en font un appareil mémorable, mais on regrette néanmoins son petit pavé tactile et son autonomie désastreuse.

Cet ordinateur de 1699$ est néanmoins le PC que j’ai le plus aimé utiliser dans le cadre de mon travail à ce jour. J’ai hâte à la seconde génération.

Epson FastFoto FF-640



J’attendais un appareil comme le Epson FastFoto FF-640 depuis plusieurs années : un numériseur rapide et efficace, qui permet de créer une copie de sauvegarde de toutes ses photos en papier en quelques heures seulement.

Le FastFoto FF-640 numérise les images à une vitesse folle et permet de redécouvrir des souvenirs qui dormaient dans de vieux albums ou de vieilles boîtes à chaussures. À 899$, mieux vaut toutefois planifier de numériser les collections de toute sa famille et de tous ses amis pour que l’investissement en vaille la peine.

LG B6 OLED 4K



Mea culpa : je n’ai pas encore rédigé mon test du LG B6. C’est dommage, car le téléviseur doté d’une dalle OLED est vraiment exceptionnel, avec une qualité d’image saisissante. Ses noirs purs sont particulièrement impressionnants, et sa compatibilité avec le standard HDR nous force parfois à mettre une émission sur pause pour apprécier la qualité de l’image (ce qui m’est arrivé dans The OA de Netflix, par exemple).

Je repousse l’achat d’un téléviseur depuis quelques années. Je vais certainement attendre au CES la semaine prochaine pour voir ce qui s’en vient (un téléviseur OLED optimisé pour le jeu vidéo pourrait particulièrement m’intéresser), mais je risque fort de jeter mon dévolu pour un modèle OLED comme celui-ci. Le B6 OLED de 55 pouces est vendu 3500 $ au Canada, mais son prix peut baisser à 2500 $ selon les rabais.

Apple AirPods



Les AirPods représentent une belle surprise. Les écouteurs sans fil d’Apple améliorent considérablement la technologie Bluetooth, du moins pour les propriétaires d’iPhone, ce qui en fait les écouteurs du genre les plus agréables à utiliser en ce moment.

Les AirPods n’offrent pas la meilleure qualité sonore, mais elle est convenable pour la plupart, et son format ne tient pas dans toutes les oreilles, mais ils ne sont jamais tombés des miennes jusqu’ici. Les AirPods sont aussi chers pour un appareil qui n’est pas essentiel (je les ai qualifiés de « petit luxe apprécié » dans ma critique), mais leur prix de 219$ n’est pas en dehors de la moyenne considérant leur qualité non plus. L’essayer, c’est l’adopter.



Canon TX



J’ai eu beaucoup de plaisir avec un autre gadget cette année, l’appareil photo reflex Canon TX, un petit bijou d’ingénierie pour son prix, capable de mesurer la lumière avec précision, vendu avec un objectif 50 mm F1.8 et pouvant atteindre une vitesse d’ouverture de 1/500s. Le summum du moyen de gamme lors de son lancement en 1974 (!), mais sur lequel j’ai mis la main en fin d’année seulement.

J’ai bien sûr essayé de bien meilleurs appareils cette année, et le Canon TX ne remplacera ni mon téléphone, ni mon appareil photo numérique, mais le plaisir qu’un geek comme moi éprouve à ajuster tous les paramètres avant de prendre une photo et espérer que tout se passe pour le mieux est difficile à reproduire avec un appareil photo moderne : un heureux mélange entre un jeu de hasard, la physique et l’art.