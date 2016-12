Apple a affirmé au lancement de l’iPhone 7 que le futur de la musique était sans fil. Ceux qui en doutent encore devraient essayer les nouveaux écouteurs Bluetooth AirPods, qui représentent probablement la preuve la plus convaincante de cette affirmation jusqu’ici. Mise à l’essai.



Une technologie qui fonctionne bien

« It just works ». La phrase, répétée sans cesse par Steve Jobs lors du dévoilement du service iCloud en 2011, colle depuis à la peau d’Apple. Parfois pour le meilleur, mais souvent pour le pire. Dès qu’un produit de la compagnie ne fonctionne pas comme il le devrait, nombreux sont ceux qui reprennent sarcastiquement la citation, généralement en rappelant à quel point les choses étaient mieux auparavant.

Rares sont toutefois les produits pour lesquels l’affirmation « ça fonctionne, tout simplement » s’applique aussi bien qu’aux nouveaux écouteurs sans fil AirPods.

Sans être extrêmement difficile à utiliser, la technologie Bluetooth n’est pas des plus intuitives. Grâce à leur puce W1, les AirPods corrigent toutefois plusieurs défauts du protocole, notamment quand vient le temps d’associer ses écouteurs à un téléphone ou un ordinateur. Sur un iPhone, le processus est particulièrement impressionnant, puisqu’il suffit d’ouvrir le boitier protecteur des AirPods à proximité du téléphone pour associer les deux appareils.

Mettre ses écouteurs dans son oreille est ensuite suffisant pour les activer, et en retirer un permet de mettre sa musique sur pause. Le tout est facile, et fonctionne à tout coup.

Les AirPods offrent aussi une bonne autonomie, avec 5 heures sur une seule charge. Le boitier de protection sert toutefois aussi de chargeur, et sa pile intégrée est suffisante pour quatre charges supplémentaires, ce qui porte l’autonomie totale de l’appareil à plus de 24 heures.

Un design qui tient en place… pour la plupart



Le design des AirPods rappelle celui des écouteurs EarPods d’Apple. La forme ronde est assez grosse, et devrait être convenable pour la plupart des oreilles. À date, ils ne sont jamais tombés, mais leur stabilité pourrait être plus problématique pour d’autres. Ceci dit, notons que les seuls problèmes d’écouteurs qui tombent que j’ai eus dans ma vie étaient à cause des fils que j’accrochais, notamment en m’entraînant, et non à cause d’oreillettes qui glissaient sous le poids de la gravité.

Le problème pour moi avec les AirPods, tout comme avec les EarPods auparavant, est qu’ils ne sont pas aussi confortables que j’aimerais. Ils conviennent pour une heure, mais je préfère d’autres types d’écouteurs pour une écoute prolongée.

Notons que l’allure des AirPods dans l’oreille ne semble finalement pas convenir à tout le monde. Sans être attrayants, ceux-ci ne me dérangent personnellement pas trop. Leur allure est évidemment une question de goûts.

Une qualité audio correcte

Côté qualité, celle-ci est tout de même correcte. Les audiophiles préféreront certainement des écouteurs filaires autour de l’oreille, mais la musique est d’une qualité suffisante pour la majorité des gens. Ceci étant dit, il est évident qu’on paye plus pour la technologie – et la marque, diront certains – que pour la qualité audio elle-même.

Le principal défaut des AirPods pour moi est qu’ils masquent très peu les bruits ambiants, ce qui force l’utilisateur à écouter sa musique à un volume plus fort qu’il ne le devrait.

Un autre nom potentiel : les SiriPods



Alors que d’autres écouteurs sans fil intègrent différentes gestuelles pour contrôler sa musique, tout le contrôle se fait ici via l’assistant Siri, que l’on active en tapant deux fois sur un écouteur.

Il y a du bon et du mauvais avec cette façon de faire. Parmi les points positifs, notons que le procédé permet de contrôler beaucoup de choses sans jamais sortir son téléphone, ce qui est particulièrement pratique l’hiver.

Malheureusement, le capteur des AirPods n’est pas des plus sensibles. Il faut donc souvent s’y reprendre à deux fois avant d’activer Siri (la fonctionnalité « Dis Siri » pour activer l’assistant avec sa voix aurait été particulièrement appréciée). L’assistant d’Apple n’est également pas toujours des plus efficaces, notamment quand vient le temps d’ajuster le volume de sa musique.

Notons qu’aucun écouteur sur le marché ne me plait particulièrement sur ce point. Les mécanismes sont souvent trop sensibles ou peu intuitifs, et je passe donc généralement par mon téléphone pour contrôler la musique.

À terme, j’ai l’impression que c’est ce que je vais faire ici aussi, sauf pour certaines fonctions précises, comme faire jouer une chanson X ou passer un appel. Les appels fonctionnent d’ailleurs plutôt bien avec les AirPods, et mes interlocuteurs m’ont toujours bien entendu, même dehors sur le bord de la route.

Un petit luxe apprécié



Les AirPods améliorent considérablement la technologie Bluetooth, et devraient plaire aux propriétaires d’iPhone (à condition que leur forme convienne à leurs oreilles). Les écouteurs ne répondent toutefois à aucun véritable besoin, et force est de reconnaître que 219$ est cher payé pour un accessoire non essentiel, surtout en tenant compte du fait qu’il est facile de les perdre et que des écouteurs filaires de quelques dizaines de dollars offrent une qualité sonore équivalente.

Les AirPods représentent toutefois un petit luxe apprécié, qui ajoute beaucoup de crédibilité à l’idée que le futur de la musique risque fort d’être sans fil.