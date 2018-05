Google profite de sa conférence pour développeurs Google I/O année après année pour présenter ses nouveautés qui seront lancées dans ses produits pendant les mois à venir. Cette année ne fait pas exception. Voici cinq annonces particulièrement intéressantes dévoilées plus tôt aujourd’hui.

L’Assistant Google parlera au téléphone pour vous

Google a présenté plusieurs nouveautés qui arriveront prochainement dans son assistant virtuel Google Assistant. Celui-ci s’exprimera ainsi avec de nouvelles voix plus réalistes, en plus d’offrir un nouveau mode familial ayant pour but d’enseigner la politesse aux enfants.

Le plus impressionnant est toutefois Google Duplex, un nouveau mode pour permettre à l’Assistant d’interagir avec le monde réel, en plaçant des appels dans les entreprises qui sont mal représentées sur Internet.

Dans une démonstration préenregistrée, l’Assistant a ainsi pris un rendez-vous chez un coiffeur et réservé une table dans un restaurant. Dans les deux cas, le réalisme de la conversation était saisissant.

Aucune date de lancement n’a été annoncée pour la fonctionnalité.

Android P veut votre bien



La prochaine version du système d’exploitation Android est désormais accessible en version bêta. Parmi les nouveautés les plus intéressantes, notons que le système intègre désormais des gestes, qui permettent de contrôler l’interface sans bouton central, un peu comme avec l’iPhone X d’Apple.

On retient aussi une série de fonctionnalités particulièrement d’actualité, qui souhaitent promouvoir une utilisation raisonnable de son téléphone.

Android P permettra par exemple de voir le temps que l’on passe dans les applications, et à quoi ce temps est consacré. Il sera aussi possible de budgéter son temps, afin de limiter sa procrastination par exemple.

Parmi les autres nouvautés d’Android P, notons que le sytème utilisera désormais l’intelligence artificielle pour économiser votre batterie lorsqu’elle sera vers la fin de sa charge. Le système pourrait ainsi juger que vous ne prenez jamais vos courriels le soir après 21h et limiter la consommation de Gmail à ce moment-là, ou encore empêcher le suivi de vos actions en temps réel le soir.

La technologie devrait permettre à Google de prolonger l’autonomie de votre téléphone de 30%, selon l’entreprise.

Google veut séduire les médias avec Google News



Google lancera la semaine prochaine une refonte de son service Google News. Celui-ci affichera désormais les nouvelles en ordre d’importance pour l’utilisateur, en fonction de ce qu’il consulte habituellement. Une intelligence artificielle rassemblera aussi les articles, citations et vidéos reliés à certains sujets précis, ce qui permettra à ceux qui le souhaitent de s’informer en profondeur sur un sujet.

Plus important maintenant, surtout pour les médias, Google News facilitera l’abonnement aux journaux et aux médias en ligne directement dans l’application et sur le Web. En associant son abonnement à son compte Google, il sera ainsi possible d’accéder à tout le contenu réservé aux abonnés du média facilement, à partir d’une recherche Google, par exemple.

Google Lens arrive dans les caméras



Le service Google Lens, qui reconnaît ce qui est filmé par la caméra de l’utilisateur sur son téléphone, n’a pas fait grand bruit jusqu’ici, mais la chose pourrait changer cette année, alors que la fonctionnalité sera intégrée directment dans les caméras de plusieurs fabricants de téléphones Android.

Google Lens permettra par exemple de poser une lampe pour en trouver des similaires sur le web, d’avoir directement les infromations d’un livre et de copier du texte imprimé sur une feuille.

LG, Motorola et Sony sont parmi les fabricants qui intègreront directement la fonctionnalité.

Google Maps intègrera la réalité augmentée



Google n’a pas présenté de nouvelle version de ses lunettes Google Glass, mais l’entreprise croit encore à la réalité augmentée. Cette dernière sera désormais intégrée à Google Maps directement. En filmant ce qui l’entoure, un utilisateur pourra ainsi avoir accès aux directions directement sur la vidéo, ainsi qu’à des informations sur les commerces autour de lui.

Notons que la fonctionnalité rappelle l’intégration de la réalité augmentée à la Mercedes-Benz Classe A 2019 que je présentais la semaine dernière.

D’autres annonces devraient être dévoilées cette semaine à l’occasion de la conférence Google I/O. Ce billet sera mis à jour au besoin avec les plus intéressantes.