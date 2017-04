S’il y a une chose qui se vend mieux que des petits pains chauds actuellement, c’est bien les utilitaires sport, qui n’ont pas grand-chose d’utilitaire et qui ne sont pas tellement sportifs non plus…

Heureusement qu’il y a des exceptions. La mieux connue est sûrement le Cross Country de Volvo, dont la première version a été lancée en 1997, il y a 20 ans.

Ça tombe bien, parce que le constructeur suédois en a créé un nouveau, le V90 Cross Country, qui vient juste d’arriver au Québec. Il est construit selon la même architecture modulable SPA (pour Scalable Product Architecture) que le XC90 et de nouveaux rejetons de la série 90, la berline S90 et la familiale V90.

Le V90 Cross Country partage évidemment les lignes superbement épurées de la familiale qui porte le même préfixe que lui. Son allure est cependant plus costaude, comme il se doit, avec une calandre noire constellée de points chromés et des prolongements d’ailes et des bas de caisse sculptés couleur anthracite. C’est malgré tout sa garde au sol de 210 mm qui rend le Cross Country plus imposant. C’est quand même 65 mm de plus que la familiale V90 et ça paraît. Beaucoup.

Un seul groupe propulseur pour le Volvo V90 Cross Country 2017, soit le quatre cylindres de 2,0 litres, suralimenté à la fois par un turbo et un surcompresseur, pour une puissance de 316 chevaux. C’est un moteur souple, doux et juste assez nerveux que les ingénieurs suédois ont marié à une boîte automatique à huit rapports nette et précise. L’ensemble produit des accélérations fluides à tous les régimes et une belle sonorité quand on y va plus fort du pied droit.



Le design de l’habitacle impressionne grandement par sa fraîcheur, sa modernité et son originalité. Son tableau de bord est identique à celui des V90 et S90 pour le dessin et la disposition des commandes. Au centre, la taille de l’écran passe à 12,3 po avec le groupe optionnel Premium. Les sièges sont fantastiques, comme à peu près toujours chez Volvo, et la position de conduite est impeccable.

Le Volvo V90 Cross Country 2017 était parfaitement à l’aise sur les parcours glacés du lac Ånnsjön. C’est cependant sur les routes étroites et sinueuses qui nous ont menés de l’aéroport d’Östersund au village d’Åre qu’il m’a impressionné et réjoui le plus fortement. Pour la confiance remarquable qu’il inspire au conducteur, au-delà des multiples dispositifs de sécurité dont il est équipé.

Le V90 Cross Country, qui est à la fois voiture et utilitaire est fidèle à sa propre tradition. C’est une espèce rare qui va sûrement briller discrètement de nouveau chez nous. Pour le plus grand bonheur des initiés et de ceux qui auront compris.

