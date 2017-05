Vous êtes toujours demandé quelle est la sensation de conduire à 250 km/h, mais vous avez trop peur d’avoir une commotion cérébrale si vous montiez dans une vraie voiture de course? Il est désormais possible d’essayer le tout sans danger au centre de course automobile ICAR Mirabel grâce à une dizaine de simulateurs professionnels.

Pour 20$ vous pourrez tenter de faire le tour le plus rapide sur des circuits de F1, le tout assis dans un siège mobile qui reproduit l’effet de la force g que peut ressentir un pilote. Ce n’est pas une d’arcade, alors il ne faut pas oubliez pas de freiner avant les virages. Sinon, l’abandon vous guette dès la première courbe!