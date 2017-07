Il s’agit d’une offensive forte de la part de Volvo, pour qui l’électrification s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre dans l’histoire de l’industrie automobile. Les dirigeants de la marque expliquent que la demande en véhicules électrifiés ne cesse d’augmenter et qu’il convient de satisfaire ces besoins dans un futur proche.

C’est pourquoi Volvo lancera à l’horizon 2019 une offre de modèles électrifiés couvrant l’ensemble de sa gamme qui s’étendra des véhicules semi-hybrides aux modèles 100% électriques, en passant par les versions hybrides rechargeables.

Pas moins de 5 modèles 100% électriques devraient ainsi être lancés entre 2019 et 2021 : trois par Volvo et deux par Polestar, sa division performance destinée à devenir un nouveau constructeur à part entière. Viendront également s’ajouter les déclinaisons hybride rechargeable et semi-hybride, en versions essence et diesel, de tous les modèles de la marque. De fait, les modèles à combustion pure seront progressivement retirés du marché.