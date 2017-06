C’est la Saint-Jean et l’ambiance festive rime souvent avec alcool. Alors pourquoi pas acheter local? Métro vous présente trois de ses coups de coeurs, juste à temps pour la Fête nationale.

BEEZZ, hydromels prêts à boire de Desrochers D.

Une chose est certaine, Naline Dupuis Desrochers et Géraud Bonnet font des hydromels qui sortent de l’ordinaire. Cette gamme, qui met en vedette le miel familial (de Miels d’Anicet), compte quatre produits : Beezz de fun (100 % miel de tilleul), Beezz rosé (aux framboises), Beezz IP (houblonné comme une IPA) et Beezz de lait (à base de petit-lait et légèrement houblonné). Disponibles en format de 375 ml, ces hydromels sont parfaits pour le pique-nique ou le BBQ estival.

Gin Radoune, de O’Dwyer Distillerie Gaspésienne

Il y a des gins aux algues, aux pommes, au panais, et maintenant il y en a un parfumé aux champignons sauvages! O’Dwyer Distillerie a lancé ces dernières semaines le Radoune. Il est fait à partir de champignons sauvages – dont la chanterelle et le matsutake – cueillis à la main dans la forêt gaspésienne par l’entreprise Gaspésie Sauvage. D’ailleurs, le Radoune est le premier gin élaboré dans cette région du Québec.

Rouge Gorge blanc, vermouth de cidre du Domaine Lafrance

Les Vergers Lafrance nous ont donné, l’an dernier, le premier vermouth de cidre du Québec, le Rouge Gorge. Ils déclinent leur boisson en blanc cet été avec le Rouge Gorge blanc, idéal pour la saison chaude. Servie sur glace avec un bâton de rhubarbe, cette boisson d’une autre époque vous réconfortera. À essayer en martini avec le tout nouveau gin Dandy, de la même maison, à base de pommes, de poires et de raisins des Vergers Lafrance (2 oz de gin Dandy et 1/4 oz de Rouge Gorge blanc, à accompagner d’olives vertes).